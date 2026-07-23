¿Te olvidaste de pagar el monotributo? Estas son las consecuencias que aplica ARCA

Mantener al día el pago del monotributo es clave para evitar intereses, intimaciones y otros inconvenientes con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) . Cuando la cuota vence y no se paga, el organismo registra la deuda de forma automática y aplica distintas medidas que pueden agravarse con el tiempo.

Además de los intereses, la deuda sigue vigente hasta que se cancela. En los casos de mora prolongada, ARCA incluso puede disponer la baja de oficio del régimen simplificado, por lo que es importante conocer la fecha de vencimiento, las formas de pago disponibles y cómo regularizar una cuota impaga.

La cuota del monotributo vence el día 20 de cada mes. Si esa fecha coincide con un fin de semana o un feriado, el plazo se traslada automáticamente al primer día hábil siguiente.

ARCA empieza a calcular intereses desde el día siguiente en que venció el pago del monotributo.

El pago mensual reúne en una sola cuota:

ARCA establece que los monotributistas de todas las categorías deben realizar el pago mediante medios electrónicos. La única excepción corresponde a los monotributistas sociales, los asociados a cooperativas de trabajo y los trabajadores independientes promovidos, quienes también pueden utilizar modalidades presenciales.

Para abonar la cuota, primero es necesario generar un Volante Electrónico de Pago (VEP) desde los servicios "Presentación de DDJJ y Pagos" o "CCMA - Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos", disponibles con Clave Fiscal.

Una vez emitido el VEP, el pago puede realizarse a través de:

Código QR con billeteras virtuales habilitadas.

Home banking.

Plataformas de pago electrónico, como Pago Mis Cuentas, Interbanking o PAGAR.

Sitio web de bancos adheridos.

Débito automático o tarjeta, según la entidad.

Además, el servicio CCMA permite consultar los pagos realizados, verificar si existen períodos adeudados, revisar los intereses acumulados y generar nuevos VEP en caso de tener deudas pendientes.

Qué pasa si no pagás el monotributo a tiempo

Si la cuota no se paga antes del vencimiento, ARCA registra automáticamente la deuda y empieza a calcular intereses desde el día siguiente.

Aunque el atraso de un solo mes no implica la exclusión inmediata del régimen, el monto adeudado continúa creciendo hasta que se regulariza y puede generar distintas consecuencias:

Intereses resarcitorios sobre la deuda.

Registro del saldo pendiente en la cuenta corriente del contribuyente.

Dificultades para obtener certificados fiscales o realizar determinados trámites.

Intimaciones de pago emitidas por ARCA.

Posibilidad de acceder a planes de regularización o, si la deuda persiste, avanzar hacia instancias de cobro judicial.

Cuándo ARCA puede dar de baja a un monotributista

Si un contribuyente acumula 10 meses consecutivos sin pagar, ARCA puede disponer la baja de oficio del régimen simplificado.

En ese caso, las principales consecuencias son:

Imposibilidad de emitir facturas como monotributista.

Interrupción de los aportes jubilatorios.

Inconvenientes con la cobertura de la obra social incluida en la cuota.

Mantenimiento de la deuda junto con los intereses acumulados.

La baja automática no elimina las obligaciones pendientes, por lo que todas las cuotas impagas siguen vigentes y deben abonarse con los intereses correspondientes.

Cómo regularizar una deuda del monotributo

Quienes tengan cuotas vencidas pueden ingresar al portal de ARCA con CUIT y Clave Fiscal, acceder al servicio "CCMA - Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos" o "Presentación de DDJJ y Pagos", seleccionar el período adeudado, consultar el monto actualizado con los intereses correspondientes y generar un nuevo VEP para cancelar la deuda mediante cualquiera de los medios electrónicos habilitados.