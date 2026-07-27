Compras en el exterior: cuánto podés traer a la Argentina sin pagar impuestos

Muchos argentinos aprovecharon las vacaciones de invierno para viajar al exterior y hacer compras . Antes de volver al país, conviene saber cuánto se puede ingresar sin pagar impuestos, cuáles son los límites que fija ARCA y qué pasa si se supera la franquicia.

ARCA establece una franquicia para las compras realizadas en el exterior. El monto cambia según el medio por el que vuelvas a la Argentina.

Pese a los límites para hacer compras en el exterior, hay productos que podés traer sin pagar impuestos. Foto: shutterstock

Quienes ingresan al país en avión o barco pueden traer:

De esta manera, una persona puede ingresar mercadería por un valor de hasta USD 1.000 sin pagar impuestos, siempre que respete los límites establecidos.

Si por un paso fronterizo terrestre o fluvial:

Franquicia de hasta USD 300 para las compras que traen en el equipaje.

La única excepción es Puerto Iguazú, donde también se permite una franquicia de USD 500 para las compras realizadas en el free shop de llegada.

Qué pasa si superás la franquicia de ARCA

Si el valor total de las compras supera el monto permitido, ARCA cobra un impuesto equivalente al 50% del excedente.

Por ejemplo, si una persona vuelve en avión con compras por USD 700:

Franquicia: USD 500.

Excedente: USD 200.

Impuesto a pagar: USD 100.

El impuesto se calcula únicamente sobre la diferencia y no sobre el total de las compras.

Para determinar el valor de los productos, la Aduana toma como referencia las facturas o comprobantes de compra. Si el pasajero no los presenta o considera que el monto declarado no es correcto, puede fijar un valor de referencia para calcular el impuesto.

Cuándo se pueden sumar las franquicias

En general, las franquicias son individuales y no pueden transferirse entre pasajeros.

Sin embargo, pueden sumarse cuando viajan juntos:

Matrimonios.

Uniones convivenciales.

Hijos menores de 16 años no emancipados.

Además, los menores de 16 años tienen una franquicia equivalente al 50% de la que corresponde a un adulto.

Cómo se paga el impuesto si te pasás del límite

Si corresponde pagar impuestos por superar la franquicia, el pasajero debe completar la documentación requerida por la Aduana y hacer el pago.

Por lo general, el trámite puede hacerse a través de un depósito bancario. Si esa opción no está disponible, la Aduana puede cobrar el importe directamente y entregar el comprobante correspondiente.

Qué productos podés ingresar sin que se descuenten de la franquicia

Además de la franquicia para compras, ARCA permite ingresar algunos artículos de uso personal sin pagar impuestos y sin que se descuenten del monto permitido.

Entre ellos se encuentran:

Un teléfono celular.

Una notebook o una tablet.

Ropa usada y efectos personales.

Objetos de uso personal sin fines comerciales.

Bienes que hayan sido declarados al salir del país.

La condición es que esos productos sean para uso personal y no estén destinados a la venta.