Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes
Según el cronograma de Edemsa, son varias las zonas de Mendoza en las que el servicio eléctrico se verá afectado durante la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes 28 de julio. Esto se produce debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son siete los departamentos de la provincia en los que el servicio eléctrico se verá afectado a lo largo de la jornada: Las Heras, Maipú, Luján de Cuyo, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este martes 28/07/2026
Las Heras
- En el barrio Altos Verdes; Uspallata. De 11.00 a 13.00 h.
- Entre calles Ejército de los Andes, Los Cerrillos, Los Alerces y Los Cóndores. En el barrio Altos Verdes y zonas aledañas; Uspallata. De 13.00 a 15.00 h.
Maipú
- Entre calles Alsina, Virgen de Lourdes, carril Sarmiento y 9 de Julio. En el loteo Prima Terra y zonas aledañas; Luzuriaga. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Mischeni, hacia el este de 2 de abril y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.
- Entre calles El Bajo, Rodríguez, Juan Vargas y Ruta Nacional N°7 (o Los Valencianos). En el loteo Tierra Mía y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 8.45 a 12.45 h.
Luján de Cuyo
- Entre calles Álzaga, Castro Barros, Almirante Brown y Acceso Sur. En loteo Bulnes y áreas adyacentes; Mayor Drummond. De 9.30 a 13.30 h.
- En Ruta Provincial N°15, hacia el sur de Lamadrid; Pedriel. De 9.45 a 13.45 h.
Tunuyán
- En la intersección de Ruta Provincial N°92 Las Rosas y callejón Ruano; Colonia Las Rosas. De 9.15 a 13.15 h.
- En Ruta Provincial N°92 Las Rosas, entre calles Reina y Bombal; Colonia Las Rosas. De 9.15 a 13.15 h.
Tupungato
- Entre Ruta Nacional N°40 norte y calle Furno; El Zampalito. De 10.00 a 13.00 h.
- En calle La Vencedora (o La Estancia), camino al dique Las Tunas, entre Finca La Niña Alba y Estancia Silva. Afecta al Departamento General de Irrigación; Gualtallary. De 9.45 a 13.45 h.
San Carlos
- Entre calles El Indio, Furlotti y Colonia Aguirre; El Cepillo. De 14.30 a 18.30 h.
- Entre calles Quiroga, Constantini y Costa Canal Uco; Eugenio Bustos. De 10.30 a 14.30 h.
San Rafael
- Entre calles Florida, Pedro Vargas, Cangallo e Ingeniero Ballofet. En el barrio Comisso y zonas aledañas. De 10.30 a 14.30 h.
- En calle Chalet Sin Techo, entre Ruta Nacional N°143 y Zabatieri; Los Claveles. De 15.30 a 19.30 h.
- En calle Rawson, entre Muñoz y Constanzo y áreas adyacentes; El Cerrito. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Paraná, Bombal, Granaderos y Moreno. De 9.00 a 13.00 h.