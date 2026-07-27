¿Sigue el zonda?: así estará el tiempo en Mendoza este martes

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con leve descenso de temperatura. En alta montaña persistirán las precipitaciones.

Este martes Mendoza tendrá una jornada en la que la temperatura máxima alcanzará los 19°C, según el pronóstico del tiempo.

El pronóstico del tiempo de Contingencias Climáticas anticipa que Mendoza tendrá un martes con nubosidad variable y habrá descenso de temperatura. Se prevé una máxima de 19°C y una mínima de 8°C en gran parte de la provincia, mientras que en el Valle de Uco y Malargüe podría descender a 4°C. Se prevén posibles lloviznas en la zona Sur.

El cielo se presentará nublado las zonas este y sur del territorio provincial. Sin embargo, a partir de las 18 el cielo comenzaría a despejarse progresivamente en todo el llano.

En cuanto al viento, se espera leve presencia de viento zonda en precordillera entre las 10 hasta -aproximadamente- las 21. Además, habrá circulación de viento Sur leve desde las 8 hasta las 20 en zonas Sur, Norte y Este del territorio provincial.