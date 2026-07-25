Con zonda y nevadas en la cordillera: así estará el tiempo en Mendoza este domingo

El pronóstico de Contingencias Climáticas anticipa que el tiempo este domingo en Mendoza estará algo nublado y habrá un leve ascenso de temperatura. Se prevé una máxima de 20°C y una mínima de 7°C en gran parte de la provincia, mientras que en las zonas bajas del Valle de Uco podría descender 5°C. En Malargüe la mínima se situaría en 4°C.