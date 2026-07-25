Con zonda y nevadas en la cordillera: así estará el tiempo en Mendoza este domingo
El pronóstico del tiempo anticipa que la provincia tendrá una jornada con ascenso de temperatura. Se espera viento zonda en precordillera y Malargüe.
El pronóstico de Contingencias Climáticas anticipa que el tiempo este domingo en Mendoza estará algo nublado y habrá un leve ascenso de temperatura. Se prevé una máxima de 20°C y una mínima de 7°C en gran parte de la provincia, mientras que en las zonas bajas del Valle de Uco podría descender 5°C. En Malargüe la mínima se situaría en 4°C.
El cielo se presentará entre nublado y seminublado en las primeras horas, condiciones que se mantendrán durante el resto de la jornada. Cabe resaltar que no se esperan precipitaciones en el llano.
En cuanto al viento, se espera presencia de viento zonda en precordillera y Malargüe.
Qué dice Contingencias Climáticas sobre la situación en alta montaña
Según el pronóstico, el domingo se espera que haya nevadas ligeras en la cordillera mendocina.