Cielo nublado y nevadas en alta montaña: así estará el tiempo en Mendoza este jueves
El pronóstico anticipa que Mendoza tendrá una jornada nublada y con pocos cambios en la temperatura. En cordillera persistirán las nevadas.
El pronóstico de Contingencias Climáticas anticipa que este jueves en Mendoza estará nublado y habrá un leve ascenso de temperatura. Se prevé una máxima de 12°C y una mínima de entre 2°C y 3°C en gran parte de la provincia, mientras que en las zonas bajas del Valle de Uco podría descender 1°C. En Malargüe la mínima se situaría en -1°C.
El cielo se presentará entre nublado y seminublado en las primeras horas, condiciones que se mantendrán durante el resto de la jornada. Cabe resaltar que no se esperan precipitaciones en el llano.
En cuanto al viento, se espera una brisa leve del sector norte entre las 11 y las 21, que afectará principalmente la zona Este.
Qué dice Contingencias Climáticas sobre la situación en alta montaña
Según el pronóstico, persistirá el mal tiempo durante toda la jornada. En ese contexto, se espera que las precipitaciones comiencen de manera moderada y que se intensifiquen sobre las zonas Sur y Centro de la cordillera a partir de las 13 o 14. Cabe resaltar que se espera una mejora pasajera desde las 6 del viernes.