Cielo nublado y nevadas en alta montaña: así estará el tiempo en Mendoza este jueves

El pronóstico anticipa que Mendoza tendrá una jornada nublada y con pocos cambios en la temperatura. En cordillera persistirán las nevadas.

Este jueves las condiciones en Mendoza serán similares a la de los últimos días.

El pronóstico de Contingencias Climáticas anticipa que este jueves en Mendoza estará nublado y habrá un leve ascenso de temperatura. Se prevé una máxima de 12°C y una mínima de entre 2°C y 3°C en gran parte de la provincia, mientras que en las zonas bajas del Valle de Uco podría descender 1°C. En Malargüe la mínima se situaría en -1°C.

El cielo se presentará entre nublado y seminublado en las primeras horas, condiciones que se mantendrán durante el resto de la jornada. Cabe resaltar que no se esperan precipitaciones en el llano.

En cuanto al viento, se espera una brisa leve del sector norte entre las 11 y las 21, que afectará principalmente la zona Este.