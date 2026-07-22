Las 5 ideas que presentó el peronismo para mejorar el tránsito en el Acceso Este

El diputado kirchnerista Lucas Ilardo (del bloque Fuerza Patria) presentó en la Secretaría de Transporte un paquete de cinco propuestas concretas para intentar mitigar el impacto de las obras de refuncionalización del Acceso Este , una de las vías de comunicación más importantes para el Gran Mendoza, que estará con trabajos y con cortes y desvíos por lo menos en los próximos 2 años.

El legislador acercó las ideas en los últimos días ante el ministro de Gobierno, Natalio Mema; y el secretario de Transporte, Luis Borrego.

Según explicó Ilardo, el objetivo del encuentro fue "acercar herramientas técnicamente viables, sin necesidad de modificar un solo aspecto de lo ya anunciado por el Gobierno provincial".

Una de las propuestas es la creación de Líneas Expreso-Directas Universitarias (LEDU), con cuatro líneas de colectivo que conecten de forma directa los principales puntos de origen afectados con el Centro Universitario de la UNCuyo , utilizando flota del Mendotran "que hoy queda subutilizada fuera de la hora pico".

De forma complementaria, planteó la construcción de playas de estacionamiento gratuitas y custodiadas en los extremos del tramo en obra, conectadas por una frecuencia mayor de colectivos "con prioridad semafórica", cuya primera etapa podría implementarse en Puente Tirasso y Puente Arturo González (donde en la actualidad hay desvíos), con el objetivo de disminuir la cantidad de vehículos que transitan por las zonas de conflicto.

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"Corredores exprés"

Otra de las iniciativas prevé un corredor exprés de 6 a 7 de la mañana, utilizando calles paralelas al Acceso Este que funcionen en sentido único exclusivo hacia la Ciudad de Mendoza durante esa franja horaria, sin semáforos y con operadores de tránsito en los cruces, para incentivar la salida anticipada de una parte de los viajes.

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Tarifas reducidas y carriles exclusivos para transporte público

A esto se suma un "paquete integral" de carriles exclusivos, tarifas reducidas y carpooling (compartir un mismo automóvil privado entre varias personas que realizan el mismo trayecto o tienen destinos similares), que combina un carril para transporte público y vehículos de alta ocupación, una tarifa de emergencia más baja para las líneas desviadas, y un módulo de carpooling con acceso a ese mismo carril.

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Incentivos para no viajar en hora pico

Otra idea es que se contemple un incentivo por no circular en el tramo crítico mediante un mecanismo acreditable en SUBE o en el Impuesto Automotor para quienes eviten circular por el corredor entre las 7 y las 9 de la mañana. Según Ilardo, esta iniciativa "cuenta con antecedentes en ciudades como Seúl (Corea del Sur)".

Sobre sus proyectos, Ilardo señaló que "se puede ser más creativo que decir 'salí 40 minutos antes'. Creo que esta obra no está pensada con mirada estratégica. Solo se está agrandando el embudo donde llegamos todos", planteó.

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Agregó que más allá que la decisión ya se haya tomado, "mientras se hace (casi 2 años) hay mucha gente que tiene que seguir moviéndose y su vida se verá desorganizada. Por eso le acercamos al Ministro un conjunto de herramientas concretas, con antecedentes en otras ciudades y viabilidad de implementación".

"Estas propuestas están sobre la mesa desde principios de mes. Independientemente de eso voy a insistir con el trabajo en la Legislatura de las mismas. Confiamos en que el Gobierno las evalúe con la urgencia que la situación merece, porque cada semana que pasa sin una respuesta es una semana más en la que los mendocinos y mendocinas del este viajan solos, sin ninguna medida de acompañamiento más que 'salir 40 minutos antes'", concluyó.

Además, Ilardo aprovechó para insistir en el reimpulso de la Ley "de Corrimiento Inmediato de Vehículos tras Accidentes sin Víctimas", un proyecto que presentó originalmente en 2017 y que fue vetado en su momento por el gobernador Alfredo Cornejo. "Esta ley es hoy más necesaria que nunca para evitar que un choque menor derive en horas de caos vehicular".