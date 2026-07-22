El Gobierno homologó la paritaria de la UTA y desactivó la amenaza de paro

El Gobierno nacional oficializó este miércoles la paritaria salarial acordada entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte de pasajeros del AMBA. El acuerdo fija aumentos para julio, agosto y septiembre, eleva el salario básico de los choferes y suma un pago extraordinario no remunerativo.

La homologación fue realizada por la Secretaría de Trabajo y confirmada por el Ministerio de Capital Humano, en medio de las advertencias del gremio sobre avanzar con nuevas medidas de fuerza.

El acuerdo establece una actualización escalonada del salario básico para el personal de conducción:

Para el resto de las categorías comprendidas en el convenio, los incrementos se aplicarán de manera proporcional.

Además de la recomposición salarial, las partes acordaron el pago de una suma fija extraordinaria no remunerativa de $170.000 para los choferes de colectivo. En las demás categorías, el monto se liquidará en forma proporcional, de acuerdo con la función y el tiempo trabajado.

El convenio también actualiza los viáticos o reintegros por jornada efectivamente trabajada. Los valores serán de:

$20.000 desde julio.

$21.000 desde agosto.

$22.000 desde septiembre.

Según informó el Ministerio de Capital Humano, el gremio y las empresas volverán a reunirse en septiembre para analizar la evolución de los precios y los costos del sector, con el objetivo de evaluar una nueva actualización salarial. Mientras tanto, ambas partes se comprometieron a “mantener la paz social”, aclara el comunicado oficial del Gobierno.

La homologación llega después de varios meses de tensas negociaciones entre la UTA y las cámaras empresarias. Durante ese período, el sindicato advirtió en distintas oportunidades sobre la posibilidad de realizar medidas de fuerza ante la falta de una propuesta salarial acorde a su reclamo.

El acuerdo se conoce pocos días después de la entrada en vigencia del último tramo del aumento dispuesto para las 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional. Desde el 15 de julio, el boleto mínimo pasó de $728,28 a $742,81 para quienes tienen la tarjeta SUBE registrada, completando el esquema de incrementos escalonados definido por la Secretaría de Transporte.