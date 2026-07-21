El gobierno de Javier Milei, en modo electoral: dice que la inflación bajará a la mitad en dos meses

El vocero presidencial, Adrián Ravier, adelantó la expectativa oficial de inflación para agosto. Qué espera el mercado.

Con el Mundial terminado, el Gobierno busca retomar la agenda y se muestra optimista en que continúe el sendero de desaceleración de la inflación y que el IPC logre quebrar el 1% en agosto.

"Estamos ganando la batalla", dijo en conferencia de prensa en Casa Rosada el vocero presidencial, Adrián Ravier.

El funcionario adelantó que la inflación de agosto podría quebrar el umbral del 1% en base a las proyecciones del costo de vida a la baja. El último dato disponible del Indec, correspondientes a junio, ubicó a la inflación en 1,9%. Es decir, debería bajar un punto porcentual al menos, casi la mitad.

Ravier analizó que el índice de precios internos mayoristas, el IPIM está en 1,1%. "Lo que nos acerca a esto que el Presidente ha planteado tantas veces de que a partir de agosto del 26 podíamos empezar con 0 el IPC", sostuvo.

"Bueno, el índice de precios mayorista que deja fuera los regulados está en 1,1%, lo cual está muy cerca de quebrar el 1%, algo que también es un dato para destacar", agregó.