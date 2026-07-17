La inflación mayorista de junio se desaceleró al 1,1%: es el nivel más bajo en cuatro meses

El Índice de Precios Internos al por Mayor acumuló un alza del 15,6% en el primer semestre de 2026. La caída en el precio del petróleo y el gas amortiguó las subas en químicos y energía eléctrica.

La inflación mayorista mostró un comportamiento de estabilidad relativa durante el sexto mes del año 2026. De acuerdo con el último informe técnico, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) alcanzó una variación mensual del 1,1% en junio, lo que sitúa la suba acumulada en lo que va del año en un 15,6% y la variación interanual en un 33,7%.

El detalle detrás del 1,1% de junio El incremento del nivel general del IPIM se explica primordialmente por dos factores: el aumento de los productos nacionales, que subieron un 1,0%, y el de los productos importados, que registraron un alza del 2,3%.

Dentro del bloque de productos nacionales, se observaron comportamientos dispares que terminaron equilibrando la balanza:

Sectores al alza: Las mayores incidencias positivas se dieron en "Sustancias y productos químicos" (+0,26 p.p.), "Productos agropecuarios" (+0,23 p.p.), "Productos refinados del petróleo" (+0,19 p.p.) y "Energía eléctrica", que presentó una suba específica del 6,6% (+0,13 p.p.).

Las mayores incidencias positivas se dieron en "Sustancias y productos químicos" (+0,26 p.p.), "Productos agropecuarios" (+0,23 p.p.), "Productos refinados del petróleo" (+0,19 p.p.) y "Energía eléctrica", que presentó una suba específica del (+0,13 p.p.). Sectores a la baja: El rubro de "Petróleo crudo y gas" actuó como un importante amortiguador con una caída del 5,3%, lo que representó una incidencia negativa de -0,56 puntos porcentuales en el índice general. Otros indicadores del sistema mayorista Además del IPIM, los otros dos indicadores clave del sistema también convergieron en el mismo valor mensual: