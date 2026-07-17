El Gobierno tuvo déficit fiscal en junio por menores ingresos y un aumento del gasto

Las cuentas públicas nacionales finalizaron en rojo por tercera vez para un mes desde que Javier Milei es presidente. En junio, el ministerio de Economía contabilizó déficit fiscal primario producto de una combinación de menores ingresos reales y un incremento del gasto público .

De acuerdo con un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal ( IARAF ), los ingresos totales del Sector Público Nacional registraron una caída interanual real de 8,5% durante junio, mientras que el gasto primario aumentó 3,1% en términos reales.

Como consecuencia, el resultado primario pasó de un superávit equivalente a $1,06 billones a precios constantes de junio de 2026 registrado un año atrás a un déficit de $696.843 millones. A su vez, el resultado financiero mostró un déficit de $1,02 billones, luego de que el gasto en intereses creciera 2,7% en términos reales.

El informe atribuye la caída de los recursos principalmente al descenso real de 8,8% de los ingresos tributarios, mientras que los ingresos no tributarios retrocedieron 2,9% respecto del mismo mes del año anterior.

En tanto, entre enero y junio los ingresos totales disminuyeron 5% en términos reales frente al mismo período de 2025, debido a una reducción de 6,6% de la recaudación tributaria, parcialmente compensada por un incremento de 15,9% en los ingresos no tributarios. El gasto primario, en tanto, cayó 2% real interanual.

Pese a que el Gobierno mantuvo un saldo positivo en las cuentas primarias durante los primeros seis meses del año, el superávit se redujo significativamente. El resultado primario acumulado alcanzó $8,02 billones, lo que representa una baja real de 26,9% respecto del primer semestre de 2025. Según el IARAF, si se excluyeran los ingresos provenientes de privatizaciones, la disminución habría sido de 37,6%.

El superávit financiero también mostró una baja considerable al pasar de $4,35 billones en los primeros seis meses de 2025 a $1,67 billones en igual período de este año, equivalente a una caída real de 61,5%. Sin contabilizar los ingresos por privatizaciones, el excedente financiero se habría reducido 88,7% interanual.

En cuanto a la composición del gasto, durante junio siete de los dieciséis principales rubros registraron aumentos reales. El mayor incremento correspondió a los subsidios a la energía, con un alza de 125,4%, seguido por los subsidios al transporte, que crecieron 53,8%, y la Asignación Universal para la Protección Social, con una suba de 13,1%. Las jubilaciones y pensiones, que representan más de la mitad del gasto primario, aumentaron 5,4% en términos reales.

Las mayores reducciones se observaron en el gasto de capital destinado a las provincias, que cayó 43,7%, las transferencias corrientes a las provincias, con una baja de 63,9%, y el rubro "otras funciones", que prácticamente desapareció respecto del año anterior. Además, el gasto salarial del sector público descendió 10,0% en términos reales.

En el balance del primer semestre, sólo cuatro componentes del gasto mostraron aumentos reales: los subsidios a la energía crecieron 69,9%, las transferencias a universidades 10,3%, la Asignación Universal para la Protección Social 3,8% y las jubilaciones y pensiones no contributivas 3,0%. Entre las mayores disminuciones se destacaron otros programas sociales (-24,4%), las transferencias corrientes a provincias (-37,4%) y los subsidios a otras funciones (-90,9%).