Fuerte apuesta de la industria yerbatera: empresas de Misiones empezarán a exportar a la India

Según informó el Ministerio del Agro y la Producción de Misiones, la India aprobó las licencias fitosanitarias y regulatorias necesarias para habilitar la importación comercial regular de yerba mate , una decisión que deja atrás la etapa de envíos experimentales de la industria yerbatera y abre la posibilidad de abastecer sostenidamente a un país con más de 1.400 millones de habitantes.

La apertura representa uno de los avances más importantes de los últimos años en materia de internacionalización del principal complejo agroindustrial misionero. La India posee una de las culturas de consumo de infusiones más desarrolladas del planeta, con el chai como bebida emblemática.

Éste es un escenario que ofrece condiciones favorables para posicionar a la yerba mate como un producto diferenciado, asociado al bienestar, las propiedades naturales y las nuevas tendencias de alimentación saludable.

La estrategia comercial contempla adaptar el producto a los hábitos de consumo del mercado indio. Además del mate tradicional, las empresas trabajan en variantes combinadas con especias ampliamente utilizadas en ese país, como cardamomo, jengibre o masala, junto con presentaciones frías, bebidas listas para consumir y preparaciones similares al latte, formatos que muestran un crecimiento sostenido entre los consumidores urbanos.

La habilitación comercial no surgió de manera espontánea. Durante 2025, el ministro del Agro y la Producción de Misiones, Facundo López Sartori, encabezó una misión comercial a Bombay junto a empresas yerbateras de la provincia para iniciar las gestiones con importadores y autoridades regulatorias.

El objetivo consistió en adecuar procesos productivos, certificaciones y requisitos sanitarios a las exigencias del mercado indio, un trabajo técnico que ahora comienza a mostrar resultados con la autorización para las importaciones comerciales.

La apertura de la India se suma a la estrategia provincial de ampliar destinos para reducir la dependencia de los mercados tradicionales y agregar valor a la producción misionera.

Récord histórico

El gobernador Hugo Passalacqua ya había anticipado esa perspectiva durante la apertura del período de sesiones ordinarias de la Legislatura, el pasado 1 de mayo.

En ese discurso destacó que la yerba mate alcanzó un récord histórico de exportaciones y señaló a la India, China, Turquía y Siria entre los mercados con mayor potencial de crecimiento para los próximos años.

La habilitación comercial obtenida ahora representa un paso concreto en esa dirección y fortalece la estrategia de inserción internacional de un producto que concentra buena parte de la economía regional misionera.

El avance en los mercados internacionales convive, sin embargo, con una realidad muy distinta dentro del país. Mientras las exportaciones continúan expandiéndose, el sector primario atraviesa una de las etapas más complejas de los últimos años como consecuencia de la desregulación impulsada por el Gobierno nacional.

Hoja verde a $700 el kilo

La pérdida de facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para fijar precios de referencia dejó al mercado sin uno de sus principales mecanismos de equilibrio. Como resultado, los productores sostienen que el valor que actualmente reciben por la hoja verde (entre 200 y 220 pesos por kilo con pago de cheques a largo plazo) permanece muy por debajo de los costos de producción y reclaman un precio cercano a los 700 pesos por kilogramo para garantizar la sustentabilidad de la actividad.

Esa situación fue planteada también por Passalacqua el 1 de mayo, cuando cuestionó el retiro del Estado nacional de la regulación del mercado yerbatero y advirtió sobre las fuertes asimetrías que atraviesa la cadena productiva.

Según especifica Misiones Plural, la posibilidad de acceder a nuevos mercados internacionales aparece, en ese contexto, como una herramienta para ampliar la demanda y diversificar destinos comerciales, aunque el desafío interno continúa siendo recuperar condiciones que permitan mejorar la rentabilidad de miles de productores distribuidos en toda la provincia.