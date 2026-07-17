Los bancarios acordaron un nuevo aumento salarial y el sueldo inicial es récord

Los bancarios lograron otro gran acuerdo en paritarias con un nuevo aumento salarial. En cuánto quedará el sueldo inicial de los empleados.

La asociación gremial de los bancarios cerró una nueva actualización paritaria correspondiente a junio y acordó un incremento salarial del 2,9% con las cámaras empresariales del sector. Con este ajuste, el salario inicial de los trabajadores bancarios alcanzará una cifra récord de $2.481.855,32, incluyendo el adicional por participación en las ganancias.

Según informó el gremio que conduce Sergio Palazzo (La Bancaria), el salario básico inicial se ubicará en $2.412.128,22, mientras que el plus por participación en las ganancias ascenderá a $69.727,10, lo que llevará el ingreso total a casi 2,5 millones de pesos mensuales.

Bono por el Día de los bancarios El acuerdo también contempla una actualización del bono por el Día del Bancario, que tendrá un piso de $2.150.328,87. Desde el sindicato aclararon que ese monto podrá ser modificado en futuras revisiones salariales, de acuerdo con la evolución de la inflación y las negociaciones paritarias.

La recomposición salarial forma parte del mecanismo de actualización periódica que la Asociación Bancaria mantiene con las entidades financieras para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores frente al avance de los precios. Con este nuevo incremento, el sector continúa ubicándose entre los convenios colectivos con las remuneraciones más elevadas del país.