Índice asado: a cuánto estaba el kilo en el Mundial Qatar 2022 y cuánto aumentó hasta 2026

La gran estrella de este Mundial 2026 es el asado, la tradición de la Selección argentina en la previa a cada partido. Pero este es un clásico de nuestras familias, que se juntan a ver los partidos disfrutando de los mejores cortes.

Y como en nuestro país uno de sus grandes problemas es la inflación, un sitio relevó los precios históricos de la carne en base a supermercados y carnicerías, y mostró a cuánto estaban años atrás.

En el último Mundial, que se llevó a cabo en diciembre de 2022 y tuvo lugar en pleno gobierno de Alberto Fernández, el kilo de tira de asado costaba $1.239. Este es un promedio a nivel nacional de acuerdo al sitio Precio Asado.

De esta manera, si una familia de 4 personas organizaba un asado, gastaba $2.478.

Para este domingo, de acuerdo a este mismo relevamiento, el kilo de tira de asado se puede conseguir a $16.199.

Cuánto aumentó el kilo de asado desde el Mundial Qatar 2022 hasta hoy

De acuerdo a los precios de este relevamiento, el cálculo da que el kilo de tira de asado aumentó aproximadamente un 1.207,43% entre la final del Mundial Qatar 2022 y el Mundial 2026.

Cabe destacar que la inflación acumulada entre diciembre de 2022 y junio de 2026 es del 976,8%, teniendo en cuenta la calculadora de Chequeado.