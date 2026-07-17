Enfatizando su campaña del orden en la Ciudad, Jorge Macri elimina 359 cargos gerenciales

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri , puntualizó este viernes que la administración busca ganar en eficiencia, en el marco de su política de mantener el orden y cuidar el bolsillo de los porteños, en el marco de su política de reforma del Estado .

" Eliminamos 359 cargos gerenciales . Ya dimos de baja 9.000 cargos y alcanzamos la planta administrativa más baja de los últimos 10 años", aseguró Jorge Macri .

El mandatario agregó que "la eficiencia del Estado no solo es una cuestión técnica: es un deber moral con los porteños que lo sostienen con su trabajo. Esto también es orden", escribió el jefe de Gobierno en su cuenta de la red social X.

"En el marco de una profunda reforma del Estado , el Gobierno de la Ciudad anunció una reducción de la estructura gerencial que elimina 359 cargos jerárquicos, más del 20% del total de esta planta", menciona un comunicado del Ejecutivo porteño.

La reducción de cargos se valió del proceso de digitalización y modernización de trámites que se vino haciendo en los últimos tiempos, lo que hizo necesario rediseñar y actualizar la estructura organizativa del Gobierno porteño. Además, fuentes del gobierno señalaron que esto es parte de una política integral que busca transformar la administración pública, haciéndola cada vez más ágil, moderna y de servicio directo del vecino.

“Eliminamos 359 cargos gerenciales. Ya dimos de baja 9.000 cargos y alcanzamos la planta administrativa más baja de los últimos 10 años. La eficiencia del Estado no solo es una cuestión técnica: es un deber moral con los porteños que lo sostienen con su trabajo. Esto también es orden”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

El gobierno de Jorge Macri ya había reducido la estructura administrativa del Estado porteño con anterioridad, cuando se congelaron los ingresos, se lanzaron planes de retiro voluntario, se optimizó las dotaciones y se implementó una nueva evaluación de desempeño.

La planta más baja

Así, durante la actual gestión se redujo un 15% la planta administrativa, esto es 8.954 cargos menos. Con esta última reducción se alcanzó el mínimo histórico en cantidad de empleados registrado en 2015.

Por ejemplo, en 2023 el gasto en Remuneraciones al Personal representaba el 44% del total del presupuesto de la Ciudad y actualmente se redujo al 41%.

En paralelo, el gobierno porteño busca transformar y modernizar al Estado, evaluando cada área de la administración. Por caso, en Educación se amplió y actualizó el presentismo con un sistema digital ágil y transparente para registrar la asistencia docente y se instalaron relojes biométricos en más de 1.200 escuelas.

Este sistema de huella digital para el presentismo también se instaló en todos los establecimientos administrativos del Gobierno de la Ciudad y se puso en marcha la Hoja de Ruta Electrónica para que los empleados que cumplen tareas en calle puedan registrar la asistencia con su celular.

Asimismo, se implementó un nuevo control de licencias médicas a principios de 2025 para todos los empleados de la administración pública porteña. El nuevo procedimiento tuvo un resultado exitoso dado que la cantidad de días solicitados para este tipo de licencias disminuyó un 28% en relación al año anterior.

Observando la formación de empleados, en 2025 y lo que va de 2026 se capacitó a más de 15.000 agentes en calle (policías, agentes de tránsito y de prevención e inspectores) con herramientas prácticas para mejorar la atención al vecino en la vía pública.

Y se lanzó el Programa de Especialistas Profesionales (PEP) que está capacitando a 1.326 empleados, con el fin de jerarquizar y potenciar a los empleados públicos profesionales.