Cambia el Estatuto Docente en la Ciudad: qué pasa con los ascensos, las licencias y la evaluación

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó la reglamentación del nuevo Estatuto Docente como parte del Plan Buenos Aires Aprende y la política Ser Docente , una iniciativa que busca transformar la carrera profesional de los maestros y profesores con un enfoque centrado en el aprendizaje de los estudiantes.

La propuesta incorpora cambios en la formación, los mecanismos de ascenso, la evaluación del desempeño, la estabilidad de los equipos escolares y el régimen de licencias, con una implementación gradual prevista a partir de 2027.

Durante la presentación, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, sostuvo que el sistema educativo enfrenta el desafío de adaptarse a los cambios tecnológicos y a las nuevas demandas del mercado laboral. En ese contexto, afirmó que "los procesos de enseñanza" son uno de los pocos aspectos que permanecieron prácticamente sin modificaciones a lo largo del tiempo y planteó que el objetivo de la reforma es poner el foco en que los alumnos aprendan con herramientas acordes al presente y al futuro.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) redujo la cantidad de faltas permitidas en las escuelas secundarias. Foto: Educación BA

Según explicó, el aprendizaje debe convertirse en el eje central del sistema educativo porque "lo transformador es que el otro aprenda". En esa línea, consideró que una educación que no incorpore las competencias necesarias para el contexto actual deja a los estudiantes en desventaja frente a los cambios que ya atraviesan la sociedad, como la Inteligencia Artificial.

Uno de los cinco ejes de la reforma apunta a reducir la rotación de docentes dentro de las escuelas. El diagnóstico oficial señala que actualmente el 20% de los maestros cambia de establecimiento durante el año, una situación que, según el Gobierno porteño, dificulta la continuidad de los proyectos institucionales y los procesos de aprendizaje.

Para revertir esa situación, la nueva reglamentación establece que será necesario contar con una antigüedad mínima de dos años como docente titular en una institución antes de solicitar un traslado o una permuta.

Además, los docentes interinos que ya lleven al menos un año trabajando en una escuela tendrán prioridad para acceder a la titularización en esa misma institución cuando se abra la vacante correspondiente.

Como parte de la reorganización del sistema, también se prevé la realización de concursos anuales alternados entre cargos de base y cargos de conducción, con el objetivo de disminuir el movimiento en cadena de vacantes dentro del sistema educativo.

La formación continua gana protagonismo

Otro de los cambios centrales está vinculado al peso que tendrá la capacitación en la carrera docente.

La reglamentación reduce el valor de la antigüedad dentro del puntaje utilizado para concursos y ascensos, pasando de un máximo de nueve puntos a seis sobre un total de 59.

Al mismo tiempo, elimina categorías como "antecedentes pedagógicos" y "otros antecedentes", que incluían publicaciones u otras actividades consideradas difíciles de evaluar con criterios homogéneos.

En contrapartida, se busca otorgar mayor relevancia a los títulos universitarios, postítulos, especializaciones y maestrías, reforzando la idea de que la actualización permanente debe tener un papel central en el desarrollo profesional de los docentes.

Durante la presentación del nuevo Estatuto Docente a cargo de la Ministra de Educación de la Ciudad, Mercedes Miguel, Inés Cruzalegui, Subsecretaria de Gestión del Aprendizaje del Ministerio de Educación de la Ciudad y Oscar Guillione, Subsecretario de Planeamiento e Innovación Educativa del Ministerio de Educación de la Ciudad, Jorge Macri sostuvo que "quien tiene que enseñar nunca debe dejar de aprender" y afirmó que el Gobierno ya capacitó a 28.000 docentes en inteligencia artificial. También señaló que la Ciudad incorporó contenidos vinculados a IA desde cuarto grado y avanza hacia un modelo de escuelas trilingües, basado en español, inglés y tecnología.

Nuevos requisitos para acceder a cargos directivos

La actualización del Estatuto también modifica las condiciones para acceder a puestos de conducción, siendo que a partir de 2027, quienes aspiren a concursar para cargos de vicedirector, director o supervisor deberán contar con un título universitario de licenciatura en Gestión Educativa o carreras equivalentes.

El Gobierno informó además que quienes actualmente poseen esos títulos y ejercen cargos titulares ya perciben un reconocimiento salarial equivalente a entre el 10% y el 15% del salario remunerativo.

Según anunció la Ministra Miguel, el Ministerio de Educación trabajará junto con UniCABA y la Universidad de Buenos Aires para ampliar la oferta académica y acompañar la demanda de formación requerida por la nueva reglamentación.

Macri sostuvo que el objetivo es contar con equipos directivos especialmente preparados para conducir instituciones educativas en un contexto atravesado por la innovación tecnológica y nuevos desafíos pedagógicos.

Cambios en la evaluación del desempeño

La evaluación anual de los docentes también incorpora modificaciones. Entre ellas, se establece que para obtener las calificaciones de "Muy Bueno" o "Sobresaliente" será necesario acreditar un presentismo mínimo del 90%.

Asimismo, el sistema dejará de utilizar criterios generales y pasará a una rúbrica digital basada en descriptores de desempeño, con niveles de evaluación del uno al cinco. La reglamentación también contempla un procedimiento simplificado para apartar del sistema a quienes obtengan una calificación de "Deficiente", en el marco de una evaluación basada en evidencia y desempeño profesional.

Reordenamiento del régimen de licencias

El quinto eje de la reforma modifica distintos aspectos del régimen de licencias, una cuestión más que sensible en el sistema educativo. Entre las principales novedades figura que las licencias administrativas pasarán a computarse por agente y no por cada cargo desempeñado, evitando que un mismo docente multiplique la cantidad de días disponibles al dar clases en distintas instituciones.

También se reduce de cinco a tres la cantidad máxima de días consecutivos por examen, aunque se mantiene el total anual de 28 días.

Además, las licencias por estudio deberán estar relacionadas específicamente con la práctica docente y el desempeño profesional.

El aprendizaje como eje del sistema

El jefe de Gobierno porteño planteó que, en el nivel primario, resulta prioritario que los estudiantes logren consolidar la lectura, la escritura, la comprensión de textos y las habilidades matemáticas básicas, junto con el desarrollo de capacidades socioemocionales.

Respecto del nivel secundario, sostuvo que el acceso a la información dejó de ser el principal diferencial del docente y consideró que el desafío pasa por enseñar a formular preguntas, desarrollar pensamiento crítico y trabajar con metodologías más cercanas a las escuelas técnicas, basadas en proyectos, resolución de casos y trabajo transversal.

Macri reconoció que los cambios pueden generar resistencias y temores dentro del sistema educativo, aunque afirmó que el Gobierno está dispuesto a impulsar la discusión para avanzar hacia una carrera docente basada en el mérito, la formación permanente y la mejora de los aprendizajes.