Jorge Macri dijo que la Ciudad "está preparada" para recibir a la Selección argentina: "La seguridad está garantizada"

El jefe de Gobierno porteño afirmó que en Capital Federal se puede realizar un reconocimiento masivo al equipo, tras la final, aunque lo condicionó "al deseo de los jugadores". Qué se buscará mejorar en comparación al 2022.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó el triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra y ponderó el operativo de seguridad realizado anoche tras las masivas concentraciones de festejo. En diálogo con MDZ, se refirió al dispositivo de seguridad: “Yo soy de mucha cábala, así que no voy a hablar de lo que pase después del domingo, pero para el domingo nos preparamos bien, como ayer el operativo funcionó muy bien”, dijo.

“El 99,9% de la gente se porta muy bien, con lo cual es fácil un operativo de ese tipo. Estamos muy contentos con el trabajo que hizo el equipo, fue un festejo espectacular, no solo en el Obelisco”, destacó.

Jorge Macri se adelantó al regreso de la Selección argentina después del Mundial 2026 Consultado por el posible recibimiento popular del equipo tras la final del Mundial 2026, respondió: “Si vienen o no, no es una decisión nuestra. Si vienen, la AFA seguramente y los jugadores definirán qué es lo que tienen ganas de hacer, pero la Ciudad va a estar preparada para acompañar el tipo de festejo que ellos quieran tener”.

“Es imposible definirlo hoy, porque estamos hablando en abstracto de algo que no se definió”, sostuvo el alcalde, quien, ante la pregunta de si la Ciudad puede afrontar una movilización de centenares de miles de personas, contestó: “Sin ninguna duda. La Ciudad está preparada, nos encantaría recibirlos, depende más de ellos que de nosotros, y para mí amerita un festejo más allá del resultado”.

Acerca de si es factible hacerlo nuevamente con los jugadores arriba de un micro, señaló: “Ese fue un día histórico y del que seguramente además se pueden aprender cosas para mejorar”.