De la tensión del 2025 al saludo del 2026: el cambio de clima entre Javier Milei y Jorge Macri

Ocurrió durante el Tedeum patrio y quedó atravesado por el antecedente del 25 de Mayo de 2025, cuando la relación entre ambos espacios atravesaba su momento más complejo.

La imagen de la Catedral Metropolitana contrastó con el escenario del año pasado, cuando ambos dirigentes protagonizaron un momento de distancia en medio de la disputa entre La Libertad Avanza y el PRO. Durante el Tedeum del 25 de Mayo de 2025, Milei evitó saludar al jefe de Gobierno porteño en plena tensión electoral entre ambos espacios. La escena se había dado después de la pelea por las elecciones legislativas porteñas, donde Manuel Adorni logró imponerse frente a los candidatos del PRO y del kirchnerismo.

En ese entonces Milei había acusado a Jorge Macri de impulsar una "campaña sucia" y había cuestionado la estrategia política del macrismo antes de los comicios porteños. Después de aquel episodio en la Catedral, el presidente publicó un mensaje en sus redes sociales con la frase "Roma no paga traidores", una referencia que profundizó el enfrentamiento con sectores vinculados al PRO.

Javier Milei Roma no paga traidores X El alineamiento del PRO y su acompañamiento al Gobierno El escenario del 9 de Julio mostró otra etapa del vínculo en un contexto donde, por un lado, el PRO busca preservar su identidad política dentro de la Ciudad, y por el otro, La Libertad Avanza intenta ampliar su presencia territorial.

Milei se acercó a saludar a Jorge Macri durante la ceremonia religiosa, quien se encontraba acompañado de su esposa María Belén Ludueña y su hijo Vito. Ambos dirigentes volvieron a compartir una actividad institucional en medio de las negociaciones entre la Casa Rosada y el gobierno porteño.

Jorge Macri en Plaza de Mayo El jefe de Gobierno también dejó señales políticas durante los festejos patrios. En el acto de izamiento de la Bandera en Plaza de Mayo, Jorge Macri afirmó que "ustedes saben que el PRO está trabajando en conjunto con el Gobierno", aunque remarcó la necesidad de construir acuerdos y objetivos comunes.