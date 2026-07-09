Quiénes son los 13 gobernadores que firmaron el relanzamiento político de Javier Milei este 9 de julio

El presidente consiguió una fuerte foto de respaldo federal en la Casa Histórica de Tucumán.

El oficialismo buscó escenificar un fuerte respaldo federal en un momento clave, donde la Casa Rosada necesita aceitar los engranajes legislativos.

El presidente de la Nación, Javier Milei, consolidó un estratégico triunfo político al obtener una nueva fotografía de alto impacto institucional junto a un nutrido grupo de gobernadores en San Miguel de Tucumán. En el marco de las celebraciones por el Día de la Independencia, el oficialismo nacional buscó escenificar un fuerte respaldo federal en un momento clave, donde la Casa Rosada necesita imperiosamente aceitar los engranajes legislativos en el Congreso de la Nación para avanzar con su nueva agenda de reformas estructurales.

Al aterrizar en suelo norteño, el jefe de Estado se dirigió de forma directa hacia la Casa Histórica, el emblemático sitio donde en 1816 se selló la ruptura de los vínculos coloniales con España. Allí se montó el escenario para relanzar la gestión libertaria de cara a los desafíos de la segunda mitad del año.

La lista completa de las autoridades provinciales presentes en Tucumán En el histórico solar ya lo esperaba el mandatario anfitrión, Osvaldo Jaldo, quien por complicaciones logísticas y de agenda de último momento no pudo recibir al Presidente al pie del avión, pero selló el encuentro con un fuerte abrazo al verlo ingresar al recinto.

Junto a él, se hicieron presentes otras 12 autoridades provinciales y representantes de peso regional:

Alfredo Cornejo (Mendoza)

Juan Pablo Valdés (Corrientes)

Marcelo Orrego (San Juan)

Gustavo Sáenz (Salta)

Raúl Jalil (Catamarca)

Carlos Sadir (Jujuy)

Rogelio Frigerio (Entre Ríos)

Rolando Figueroa (Neuquén)

Ignacio Torres (Chubut)

Claudio Vidal (Santa Cruz)

Leandro Zdero (Chaco)

Elias Suárez (En representación de Santiago del Estero)

Myrian Prunotto (Vicegobernadora de Córdoba, en representación de su provincia) Este bloque de gobernadores aliados y dialoguistas representa un sostén territorial indispensable para los planes inmediatos del Poder Ejecutivo Nacional, que busca blindar la gobernabilidad en el Parlamento.