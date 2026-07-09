Quiénes son los 13 gobernadores que firmaron el relanzamiento político de Javier Milei este 9 de julio
El presidente consiguió una fuerte foto de respaldo federal en la Casa Histórica de Tucumán.
El presidente de la Nación, Javier Milei, consolidó un estratégico triunfo político al obtener una nueva fotografía de alto impacto institucional junto a un nutrido grupo de gobernadores en San Miguel de Tucumán. En el marco de las celebraciones por el Día de la Independencia, el oficialismo nacional buscó escenificar un fuerte respaldo federal en un momento clave, donde la Casa Rosada necesita imperiosamente aceitar los engranajes legislativos en el Congreso de la Nación para avanzar con su nueva agenda de reformas estructurales.
Al aterrizar en suelo norteño, el jefe de Estado se dirigió de forma directa hacia la Casa Histórica, el emblemático sitio donde en 1816 se selló la ruptura de los vínculos coloniales con España. Allí se montó el escenario para relanzar la gestión libertaria de cara a los desafíos de la segunda mitad del año.
La lista completa de las autoridades provinciales presentes en Tucumán
En el histórico solar ya lo esperaba el mandatario anfitrión, Osvaldo Jaldo, quien por complicaciones logísticas y de agenda de último momento no pudo recibir al Presidente al pie del avión, pero selló el encuentro con un fuerte abrazo al verlo ingresar al recinto.
Junto a él, se hicieron presentes otras 12 autoridades provinciales y representantes de peso regional:
Alfredo Cornejo (Mendoza)
Juan Pablo Valdés (Corrientes)
Marcelo Orrego (San Juan)
Gustavo Sáenz (Salta)
Raúl Jalil (Catamarca)
Carlos Sadir (Jujuy)
Rogelio Frigerio (Entre Ríos)
Rolando Figueroa (Neuquén)
Ignacio Torres (Chubut)
Claudio Vidal (Santa Cruz)
Leandro Zdero (Chaco)
Elias Suárez (En representación de Santiago del Estero)
Myrian Prunotto (Vicegobernadora de Córdoba, en representación de su provincia)
Este bloque de gobernadores aliados y dialoguistas representa un sostén territorial indispensable para los planes inmediatos del Poder Ejecutivo Nacional, que busca blindar la gobernabilidad en el Parlamento.
Las reformas clave que Milei busca destrabar en el Congreso
La demostración de fuerza en Tucumán no fue un hecho meramente simbólico. La Casa Rosada persigue la aprobación urgente de un paquete de leyes que considera vitales para el rumbo económico y electoral de la gestión.
Entre los proyectos prioritarios que el oficialismo tiene en carpeta se destacan los siguientes puntos:
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Reforma Política: El plan definitivo para lograr la eliminación de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Zonas Frías: Modificaciones estructurales en los subsidios y la aplicación de la ley energética.
Carta Orgánica del Banco Central: Cambios normativos profundos para reconfigurar el funcionamiento y la autonomía de la autoridad monetaria.
El rol de Diego Santilli y el plan de reelección para 2027
Detrás del armado de esta foto federal se encuentra la impronta de la renovada estructura de gobierno. La reciente asunción de Diego Santilli como jefe de Gabinete modificó las líneas de acción del Poder Ejecutivo, instalando una dinámica enfocada exclusivamente en abrir canales de diálogo fluido con el interior del país.
La misión primordial del nuevo jefe de ministros consiste en tejer acuerdos políticos duraderos con los gobernadores para estabilizar la economía y relanzar la marca gubernamental. En los despachos oficiales ya no se oculta el objetivo de máxima de este nuevo esquema de alianzas federales: pavimentar el camino político y territorial necesario para consolidar el proyecto de reelección presidencial de Javier Milei en 2027.