El guiño de Raúl Jalil a Karina Milei que puede terminar con las PASO

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil , se sumó a los mandatarios provinciales que respaldan la iniciativa oficialista para eliminar o suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El jefe provincial, uno de los más dialoguistas del peronismo con la Casa Rosada, calificó a las PASO como "una encuesta muy cara" que "no fortalecen a los partidos políticos".

"Hace mucho que vengo opinando que las PASO no le sirven a la sociedad", sostuvo Jalil en declaraciones al programa Total Normalidad, de Futurock, en las que planteó que las primarias "tendrían que volver a los partidos políticos, que a través de internas o consensos puedan resolver quiénes serán sus candidatos". "No se han utilizado como corresponden", agregó.

Sin embargo, el gobernador catamarqueño puso una condición para avanzar con la reforma: que exista "el mayor consenso posible". Según explicó, la discusión debe darse "con la mayoría de los gobernadores, justicialistas también y también de otros partidos".

Jalil también cuestionó el funcionamiento real que tuvieron las PASO en los últimos años, en el marco de coaliciones y frentes. "Casi diríamos el 90% de las elecciones eran los mismos candidatos a presidente o diputados nacionales", ejemplificó.

El mandatario tomó distancia, en cambio, de otra de las herramientas con las que el Gobierno busca tentar a los gobernadores: el esquema de listas colectoras. "En lo personal, no es algo que me convence. Creo que lo que se tiene que regresar es fortalecer los partidos políticos. No sería más que una ley de lemas. Tiene que volver la discusión de los candidatos a los partidos políticos", insistió. Y lanzó una definición política de fondo: "Milei ha ganado como producto de nuestras divisiones".

La posición de Jalil no es unánime dentro del PJ. El gobernador tucumano Osvaldo Jaldo expresó su rechazo a la iniciativa: "Nosotros estamos en contra de eliminar las PASO. Eso ya lo hemos dicho, y para que quede claro cuál es la posición del bloque Independencia". En la misma línea se había manifestado el fueguino Gustavo Melella.

Raúl Jalil matiene su apoyo a La Libertad Avanza

El respaldo de Jalil se da en un contexto de diálogo constante entre su provincia y el Gobierno nacional, con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como uno de los puntos de acercamiento. "Catamarca se vio beneficiada por el RIGI", afirmó el gobernador, quien precisó que "el 50% de las personas quiere que acordemos con la Nación y defender Catamarca", mientras que un 9% prefiere tomar distancia y un 30% reclama más diálogo. "El RIGI aceleró las inversiones mineras", destacó.

Consultado sobre la situación judicial de Cristina Kirchner, Jalil evitó una definición tajante: "No sé qué posición tomar sobre la situación de Cristina. Se podría rever la situación de Cristina, si fuera Macri, Milei o Alberto me parecería lo mismo".

El respaldo de Jalil se conoce días antes de que Javier Milei vuelva a reunirse con los gobernadores en el acto por la Declaración de la Independencia, que se celebrará el 9 de julio con una vigilia nocturna en Tucumán.