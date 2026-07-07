El gobernador de La Rioja afirmó que la interna peronista "indefectiblemente" se va a arreglar con una indirecta a Cristina Fernández de Kirchner

En el marco de una inminente interna dentro del peronismo , los dirigentes expresan sus deseos y esperanzas de definir el destino del partido . Así -y tras debatir la interna nacional contra CFK en anteriores oportunidades-, el riojano Ricardo Quintela defendió a la dirigenta y resaltó su posición dentro del espacio : “Cristina demostró que tiene una capacidad suficiente como para saber que ella mira por encima de todos nosotros”.

Así trascienden las definiciones en la actualidad, mientras Kicillof intenta ganar lugar en una interna tripartita disputada por Máximo Kirchner y la alternativa federal impulsada por Victoria Tolosa Paz .

“Los grandes desafíos también se enfrentan construyendo acuerdo s. Estoy convencido de que el diálogo, la unidad y el compromiso siguen siendo el camino para construir el país que queremos ” expresó Germán Martínez en sus redes sociales tras reunirse con Ricardo Quintela en la casa de la provincia de Buenos Aires.

El presidente del bloque de diputados del peronismo estuvo en una reunión con otros dirigentes del sector, en especial con Agustín Rossi, con quien compartió un encuentro del sector La Corriente Nacional de la Militancia . Por parte del espacio se sostuvo una mirada de “unidad” como condición “indispensable” ante el avance del oficialismo.

El Frente Renovador también expresó su preocupación por la continuidad de la interna. La diputada Cecilia Moreau sostuvo que el espacio necesita dejar atrás las disputas y enfocarse en recuperar la representación política: "No toman noción de que perdimos las elecciones el año pasado. Hay que ordenarse y volver a representar. Hay que plantear ideas concretas y hablar de los problemas de la gente", detalló.

Moreau también consideró que la dirigencia debe modificar el eje de sus prioridades y aseguró que "la política tiene que dejar de hablarle a los políticos y hablarle a la gente". En esa misma línea, Sergio Massa mantiene contactos con los distintos sectores del peronismo y sostiene que la única alternativa competitiva para 2027 pasa por sostener la unidad del espacio.

El exministro de Economía evita involucrarse de manera directa en la disputa entre Kicillof y el kirchnerismo. En un marco de tibieza mantiene diálogo con ambas partes y advierte que una ruptura formal podría fragmentar al peronismo y afectar las posibilidades electorales del conjunto. Según su mirada, si no existe un acuerdo de unidad para el próximo turno electoral, alguien deberá asumir el costo político de esa decisión.

Telam

“El mejor candidato que tiene el peronismo”

Sobre Kicillof, el gobernador de La Rioja afirmó sus expectativas de cara al año próximo tras lograr recomponer su relación con Cristina Fernández de Kirchner, con la que habían sufrido una interna intensa por la conducción del PJ a nivel nacional.

Así mismo, afirmó que “unificar” es la solución, tras detallar que se encuentra trabajando en el armado de una mesa política donde todos los sectores del peronismo se sientan identificados. Es decir que el riojano estaría oficiando como una especie de mediador entre las aristas de la interna, principalmente sobre la pelea Kicillof-Máximo Kirchner.