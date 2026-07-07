Minería sostenible, energía e inversiones: los ejes de la reunión entre Cornejo y el embajador de la Unión Europea
El gobernador Alfredo Cornejo mantuvo un encuentro con Erik Høeg, embajador de la Unión Europea en Argentina, con el objetivo de profundizar la relación entre Mendoza y uno de los bloques económicos más importantes del mundo.
El gobernador Alfredo Cornejo mantuvo un encuentro con Erik Høeg, embajador de la Unión Europea en Argentina, con el objetivo de profundizar la relación entre Mendoza y uno de los bloques económicos más importantes del planeta. La reunión se dio en un momento clave para la provincia, que busca posicionarse como destino de capitales extranjeros y ampliar su presencia en los mercados internacionales.
Según detalló el propio mandatario provincial a través de sus redes sociales, la agenda del encuentro giró en torno a las oportunidades que habilita el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, un tratado que promete facilitar el intercambio entre ambas regiones y que abre una ventana concreta para los productos mendocinos con destino al mercado europeo.
De qué hablaron Cornejo y Erik Høeg
La minería sostenible fue otro de los puntos centrales de la conversación entre Alfredo Cornejo y el diplomático europeo. El desarrollo de esta actividad bajo estándares ambientales exigentes se ha convertido en una de las apuestas del gobierno provincial, que ve en los capitales europeos un socio potencial para avanzar en proyectos de este tipo. A ese eje se sumaron el sector energético y las inversiones en general, dos áreas donde la provincia pretende ganar protagonismo.
Durante el diálogo con el embajador Høeg, el gobernador destacó las condiciones que ofrece Mendoza para quienes evalúan desembarcar con proyectos productivos: recurso humano calificado, seguridad jurídica y reglas de juego claras. Ese combo, según remarcó, es la carta de presentación de la provincia frente a empresas e inversores que buscan previsibilidad para producir y generar puestos de trabajo.
El mandatario también subrayó el enorme potencial exportador mendocino como uno de los activos a explotar en esta relación bilateral. "Ese es el camino que seguimos consolidando", sintetizó Cornejo tras la reunión, en referencia a la estrategia de vinculación internacional que su gestión viene desplegando para conectar a Mendoza con los grandes bloques económicos del mundo.