Raymond D. Harari de minera Argentina Metals: "Mendoza es la Napa Valley"

Para entender el momento económico que se está abriendo en Mendoza con la minería en Malargüe conviene aclarar que el CEO de Argentina Metals Raymond D. Harari hace 8 años vendió una empresa de la cual formaba parte por 600 millones de dólares: el ejecutivo tenía entonces 26 años

En diciembre la minera piloteada por el joven panameño concretó la compra de 4 proyectos de minería ubicados cerca del complejo turístico Las Leñas. En diciembre la minera piloteada por el joven panameño concretó la compra de 4 proyectos de minería ubicados cerca del complejo turístico Las Leñas.

En este reportaje con Harari puede vislumbrarse la transición de la matriz productiva de Malargüe y la diversificación de la economía de Mendoza. Es un paso que marcha al mismo ritmo de una industra de la economía de Argentina que está favorecida por políticas económicas, en busca de inversiones genuinas.

El emprendedor es muy conocido en el mundo corporativo global del cannabis medicinal, con rutilante protagonismo en las grandes ligas de esta industria, una actividad que también ha motivado la sanción de leyes muy favorables en Mendoza.

Raymond Harari , un graduado en Ingeniería en Sistemas de la Universidad de Pennsylvania (especializado en Matemáticas), viene asomando en la minería con la Argentina en el centro de su viraje empresarial.

Comenzó en La Rioja. Y ahora está en Mendoza, donde asegura que está la "Napa Valley de la minería global hoy en el mundo". Comenzó en La Rioja. Y ahora está en Mendoza, donde asegura que está la "Napa Valley de la minería global hoy en el mundo".

Disruptivo y codiciado por varias empresas que buscan su modus operandi para el management, ha creado un estilo bien del siglo XXI. No solamente se involucra en las grandes decisiones de las mineras, sino que también las reperfila o las inventa como si antes no hubieran existido. E invierte de la suya, lo que no es menor.

En una charla que resulta estimulante en varios sentidos, el empresario responde varias preguntas en uno de sus primeros perfiles que se hacen públicos en su corta e intensa historia.

Jueves 2 de julio: siesta. Comienzo de maratón de reportajes con Raymond Harari. En poco más de 24 horas la serie terminó con Carlos Melconián en extenso diálogo para MDZ Radio. Antes, la ministra Rus y antes Manuel Más: cuatro visiones unidas por al menos una frase como link: pensar de otra manera. Rodrigo D'Angelo / MDZ

¿Cómo negocia con fondos internacionales para financiar los proyectos en minería de Malargüe o el resto de Argentina? ¿Cuáles son los principales argumento, a favor, y el principal temor que le manifiestan los mercados en esta misión?

Raymond Harari amplía el panorama estrictamente económico. Y habla del más allá, lejos del volumen de exportación y la cotización de los metales.

¿Cuál es la huella concreta que quiere dejar en la industria minera argentina? ¿Cuál es la huella concreta que quiere dejar en la industria minera argentina?

Esta es una de sus respuestas más electrizantes de un diálogo con un señor que está movilizando fondos y organizando inversiones hacia un lugar en el que jamás ha estado en su vida: Malargüe.

En los últimos 18 meses registra 12 viajes a la Argentina. Todavía no puede llegar a Malargúe. Y aclara que esto no es importante porque su especialización no está en el campo, ni en la geología.

Otros tiempos, igual estilo: el señor Harari en cumbre canábica en Panamá.

Minería

Argentina se encuentra en un momento de reconfiguración económica e institucional. Hay factores determinantes que hacen que el país pero principalmente Mendoza presencien el desembarco de Argentina Metals apostando y acelerando sus desarrollos en minería.

El reportaje a continuación es un contenido de poco más de 15 minutos que merece la atención de aquellos que están fastidiados con lo mismo de siempre. El futuro nunca es fácil. De modo que a los amantes del status quo esta clase de testimonios, como el de Raymond Harari, suelen incomodarlos.

Argentina Metals

Argentina Metals Corp. es una empresa canadiense de exploración de cobre centrada en la provincia de Mendoza. Posee aproximadamente 146.700 hectáreas distribuidas en 26 proyectos, todos de su propiedad al 100% y sin regalías privadas.

Su proyecto insignia es Las Estrellas, pilar fundamental que ha consolidado una posición temprana en una zona poco explorada de la cordillera argentina.

La Dirección de Minería de Mendoza aprobó hace menos de una semana la transferencia y el registro del 100% de la participación en las propiedades El Salado y La Quimera, que comprenden 9.980 hectáreas en Mendoza, a Argentina Metals.

Esta aprobación completa el proceso de adquisición y asegura participación del 100% en prometedores activos de exploración de cobre. Esta aprobación completa el proceso de adquisición y asegura participación del 100% en prometedores activos de exploración de cobre.

Dos datos geográficos para explicar la potencia de la empresa minera:

1- Si sumamos la superficie urbana y productiva de los departamentos del Gran Mendoza (Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Maipú y Luján de Cuyo), la mancha urbana consolidada es considerablemente menor a esa cifra.

2- Unas 150.000 hectáreas equivalen aproximadamente a toda la superficie productiva, urbana y de oasis del Gran Mendoza multiplicada por dos. Es una extensión de territorio colosal. Mendoza cuenta con aproximadamente de 145 a 147 mil hectáreas cultivadas bajo riego.

Escala colosal. De eso se trata.