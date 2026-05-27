Una minera encontró cobre, oro, molibdeno y plata en El Perdido

Una de las empresas de la industria minera en Mendoza , la canadiense Kobrea, confirmó en su proyecto El Perdido en Malargüe un sistema de pórfido de cobre, oro, molibdeno y plata, dentro del programa inicial de perforación.

Buenas noticias en la finalización de su programa de perforación diamantina de Fase 1, en El Perdido, en el sur mendocino. Buenas noticias en la finalización de su programa de perforación diamantina de Fase 1, en El Perdido, en el sur mendocino.

Las perforaciones en total de los seis pozos significaron excavaciones por 2.358 metros. Dijeron que dieron con la "presencia de un extenso sistema de pórfido hidrotermal con mineralización de cobre, oro, molibdeno y plata".

El núcleo del sistema aún no ha sido explorado.

Minera Kobrea en Mendoza es la primera opción con derecho a adquirir el 100% de participación en 7 proyectos que suman 733 km², en el suroeste de Mendoza. El Perdido es el único objetivo con una perforación de prueba inicial.

La primera perforación confirma un gran sistema de pórfido de cobre, oro y molibdeno. Tres perforaciones con mineralización de cobre se detuvieron a poca profundidad en un sistema de fallas.

"Las observaciones geológicas sugieren que el núcleo del sistema de pórfido permanece en profundidad y sin explorar", explican desde la minera.

Malargüe

"Este primer programa de perforación en El Perdido ha confirmado un gran sistema de pórfido mineralizado. Las leyes de cobre, oro y molibdeno interceptadas hasta la fecha son consistentes con los márgenes y los niveles superiores de un sistema de pórfido", comentó James Hedalen, director ejecutivo.

Estos trabajos suponen una inversión importante para una industria que también lo es en el funcionamiento del mundo, hoy.

Ahora aguardan perforar a mayor profundidad. Ahora aguardan perforar a mayor profundidad.

El programa de perforación de 2026 en El Perdido representa la primera campaña de perforación realizada en cualquiera de los Proyectos de Cobre del Oeste de Malargüe, y solo el tercer programa de perforación en todo el Distrito de Cobre del Oeste de Malargüe.

La construcción de la carretera comenzó a principios de noviembre de 2025 y, junto con la construcción de un campamento de exploración, se completó a principios de enero de 2026.

La perforación se realizó entre el 18 de enero de 2026 y el 22 de abril de 2026. La perforación se realizó entre el 18 de enero de 2026 y el 22 de abril de 2026.

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Minera

Debido a las difíciles condiciones de perforación, solo 3 de los 6 pozos alcanzaron las profundidades objetivo. La comprobación se hizo en Alex Stewart International Argentina, un laboratorio de ensayos acreditado en Mendoza.

Esta empresa cumple con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017 y es independiente de Kobrea. Allí se realizaron procedimientos de control y aseguramiento de la calidad.

Como pionera en este nuevo distrito minero, Kobrea se ha asegurado algunos de los terrenos más prometedores para depósitos de cobre y pórfido de cobre y oro.

Es "un momento en que las condiciones socioeconómicas están mejorando y la exploración y el desarrollo minero gozan de popularidad", aseguraron sus voceros.