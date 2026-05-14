Minera con explotaciones en Maipú y Malargüe busca 30 millones de dólares para inversiones

Puesto Rojas se ubica a 21 kilómetros de la ciudad de Malargüe y a 34 kilómetros de El Sosneado y junto con la denominada Cuenca Cuyana con centro en Maipú a cargo de la empresa canadiense Crown Point Energy podrían ser parte del plan de revitalización luego de anunciar una operación financiera por 30 millones de dólares.

Todos los involucrados aseguran que este monto está destinado para inversiones.

Las licencias de explotación de Crown Energy en UTE con Petrolera Aconcagua ocupan zonas de los departamentos de Maipú, Luján de Cuyo, Tupungato y hasta rincones menores de Tunuyán.

Crown Point Energía opera en el mercado argentino con casa matriz internacional. Se dedica al petróleo y gas con sede en Calgary, Canadá. Crown Point Energía opera en el mercado argentino con casa matriz internacional. Se dedica al petróleo y gas con sede en Calgary, Canadá.

La cartera de oportunidades de la minera en Argentina se focaliza en tres de las cuencas productoras más grandes del país: la Austral, en la provincia de Tierra del Fuego, la Neuquina y, finalmente, la Cuyana, casi en el centro geográfico de la provincia de Mendoza.

crown point minería mendoza Áreas en Mendoza de la minera de Canadá Crown Point que están en plan de revitalización de la multinacional.

Maipú y Malargüe

Crown Point tiene una participación que todavia no opera, del 50 por ciento, en la Concesión de Explotación Chañares Herrados.

Y acá empieza una larga historia de desidia, ineficiencia y el procastinar eterno del ser mendocino, que, por fortuna, ya no está tan apegado a la siesta.

Así y todo, no pocos se duermen o los duermen o se hacen los dormidos. Así y todo, no pocos se duermen o los duermen o se hacen os dormidos.

Chañares Herrados es un área petrolera que el gobierno de Rodolfo Suárez adjudicó a la UTE compuesta por Petrolera Aconcagua Energía SA y Crown Point Energy, en marzo de 2021.

Por entonces los mineros entraron al negocio con un pago inicial de 8,3 millones de dólares. Y un plan de inversiones de 85,7 millones de dólares, en el plazo de los primeros diez años, según lo rubricado por las partes.

Sería muy conveniente contar con una certeza acerca de cuánto dinero de ese compromiso, a 5 años de la concesión, realmente ha sido invertido en la Cuenca Cuyana. Sería muy conveniente contar con una certeza acerca de cuánto dinero de ese compromiso, a 5 años de la concesión, realmente ha sido invertido en la Cuenca Cuyana.

Todo el proceso es parte de la gestión del que ocupara el sillón de San Martín, Rodolfo Suárez.

Malargüe minería

Petróleo

La estrategia de Crown Point siempre fue aumentar la producción a través de workovers de pozos, una campaña de perforación de multiples perforaciones y la optimización de instalaciones. Todo ello con bases en la cobertura sísmica 3D sobre el 100% de la concesión.

Es lícito suponer que los 30 millones de dólares que la empresa minera de Canadá está buscando en una operación financiera que incluye la venta de acciones, puede estar en buena parte destinado a honrar el contrato en vigor con Mendoza.

La zona es muy auspiciosa para extraer petróleo. En total se trata de una superficie de más de 4 mil metros cuadrados. La concesión se extendió a un plazo de 25 años (siempre y cuando se cumplan todas las condiciones del contrato). La zona es muy auspiciosa para extraer petróleo. En total se trata de una superficie de más de 4 mil metros cuadrados. La concesión se extendió a un plazo de 25 años (siempre y cuando se cumplan todas las condiciones del contrato).

Este recurso financiero ha sido informado ayer en todo el Canadá, a excepción de Quebec. La empresa tiene previsto utilizar los ingresos brutos de la Oferta de Derechos para realizar una inversión de capital en Crown Point Energía S.A.

crown point energy argentina Pablo Peralta es el presidente y el que maneja la botonera con la dirección de Liminar Energía SA, accionista controlante de Crown Point Energy.

Minera

Pablo Peralta es un empresario muy diversificado. En la actualidad es director de la compañía, también Presidente y director de Liminar: gracias a ésta controla el 45% de las acciones, con derecho a voto.

En paralelo, Andrés Peralta, es presidente y director de CPESA, y director de Liminar: lo habilita para manejar indirectamente el 10% de las acciones con derecho a voto.

Y aparece Juan Llado, director tanto de la compañía como de CPESA, y también director de Liminar.

Liminar es una "persona controladora" de la compañía, por poseer aproximadamente el 63,9% de las Acciones Ordinarias en circulación. Y, como tal, es una "parte relacionada" de la multinacional.

Crown Point es una empresa internacional de exploración y desarrollo de petróleo y gas con sede en Buenos Aires, constituida en Canadá, y que cotiza en la Bolsa de Valores TSX Venture y opera en Argentina.

Tantos directores podrían empalidecer a cualquier orquesta sinfónica, pero, en este caso, la batuta la tiene el primero de los citados. Tantos directores podrían empalidecer a cualquier orquesta sinfónica, pero, en este caso, la batuta la tiene el primero de los citados.

Sus socios en Mendoza de Aconcagua Energía son Diego Sebastián Trabucco y el economista Javier Agustín Basso. En 2015 se unieron para ingresar a la industria del petróleo y el gas.

Pero hace menos de un año esta empresa tiró la toalla argumentando una crisis financiera y Trabucco se alejó. Así dejó paso a un experto con antecedentes de gestión en YPF, Pablo Iuliano, quien se hizo cargo del asunto (léase, debacle).

Cambió toda la línea ejecutiva de la empresa y saneó con máxima velocidad el "asuntito" financiero: a Pablo Iuliano le salió 36 millones de dólares, según las crónicas. Un anticipo que apareció en MDZ

Minería en Mendoza

En 2022 una inspección piloteada por la Dirección de Hidrocarburos, dependiente del Ministerio de Economía de Mendoza, concluyó que la Cuenca Cuyana presentaba un alza en la producción de petróleo total en el área, llegando a volúmenes variables de hasta 200 m3/d.

Los técnicos dijeron que estaban "superando en menos de un año las expectativas y previsiones".

De acuerdo a lo manifestado en la oferta de la UTE, hoy a cargo, sus condiciones eran "priorizar los servicios y el compre mendocino y la contratación de mano de obra local".

(Silencio piadoso pero expectante)

A este marco de trabajo se debe sumar el plan de inversiones en la primera década de adjudicación, ya citado.

En un mundo donde existen más calculadoras que negocios, Mendoza tal vez deba entrar en una nueva fase al menos desde el ámbito público.

Esto es profesionalizar la gestión de sus recursos minerales, al máximo, para dialogar así con actores globales que, ya vemos, un día invierten, un día no, proponen acuerdos y a veces los incumplen, y a los que debemos dar oportunidades pero no preferencias.

Eso es el capitalismo, de algún modo: reglas claras, sin trampas, competencia, y allá vamos.

Es un buen camino para intentar un crecimiento real, sólido y perdurable de Mendoza. Y eso es, de momento, la minería. Y nada hace pensar que será una ráfaga o un alboroto de cuatro chiflados.