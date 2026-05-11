Investigan a un hombre por presuntos abusos sexuales a su nieta de 7 años: le prohibieron acercarse a la niña

La Justicia investiga una denuncia por presuntos abusos sexuales contra una niña de 7 años en su casa de Maipú . Por el caso quedó en la mira el abuelo materno de la pequeña: un hombre de 74 años, quien vivía en una vivienda colindante. El sospechoso no fue detenido, pero se dispusieron medidas para proteger a la menor.

Fuentes allegadas a la causa revelaron a MDZ que todo comenzó el viernes 1 de este mes, jornada en la que una mujer se comunicó con la línea de emergencias 911 y afirmó que su hijita le acababa de contar que, en reiteradas oportunidades, su abuelo la había manoseado en sus partes íntimas.

Frente a eso, se desplazó a personal policial de la jurisdicción hasta el domicilio de la denunciante —se reservan los datos para no comprometer su identidad—, donde la mujer ratificó su relato y añadió que, de acuerdo con lo manifestado por la niña, los tocamientos comenzaron a producirse hace unos cuatro meses, surge de la información del caso.

Por ese motivo, la mujer y su hija fueron trasladados de inmediato hasta la Oficina Fiscal Maipú para radicar la denuncia correspondiente y se le dio intervención en el expediente a la fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual Laura Nieto .

Después de tomar contacto con la presentación judicial, la representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ) decidió que el sospechoso sea trasladado hasta una sede judicial, donde se le tomó una declaración informativa, un mecanismo que permite a una persona sindicada por un delito a presentarse voluntariamente ante la Justicia y ofrecer su versión de los hechos o presentar pruebas, sin llegar a ser imputado por los hechos que le endilgan.

Asimismo, teniendo en cuenta que el presunto autor de los abusos sexuales residía junto al domicilio de la niña, la fiscal Nieto le impuso al jubilado una prohibición contacto y acercamiento hacia su nieta y su hija (denunciante), por lo que tuvo abandonar su vivienda y relocalizarse en la casa de algún allegado, explicaron las fuentes consultadas.

Por mientras, las autoridades a cargo de la causa aguardaban por el resultado de los primeros abordajes practicados a la niña por personal de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI). Además, buscaban programar cuanto antes la entrevista a la menor en Cámara Gesell, medida que resultará clave para el futuro de la investigación.

Una vez que la fiscal de caso cuente con mayores elementos para analizar, se definirá si corresponde o no una imputación contra el sospechoso por los delitos que fueron denunciados por la madre de la criatura.