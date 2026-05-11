En sus asientos y "con las prendas bajas", así descubrieron a los rosarinos teniendo sexo en el avión

Una pasajera y su nieta fueron quienes alertaron a la tripulación sobre la escena. Los detenidos, un arquitecto y una comerciante rosarinos que no se conocían.

Lo que debía ser un vuelo rutinario de conexión internacional se transformó en un escándalo sin precedentes en el Aeropuerto Internacional Rosario. Este sábado, un operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) terminó con la detención de un hombre de 54 años y una mujer de 59, acusados de mantener relaciones sexuales a la vista de los demás pasajeros en la cabina de primera clase.

El incidente ocurrió a bordo de un vuelo de Copa Airlines proveniente de Panamá. Según fuentes policiales, los protagonistas del hecho —un reconocido arquitecto y una comerciante, ambos con domicilio en el centro de Rosario— no eran pareja ni se conocían previamente, lo que aumentó la estupefacción de los presentes y de las autoridades federales.

El relato de los testigos: "una escena espantosa" La reconstrucción del hecho indica que la situación fue detectada poco antes del aterrizaje. Una mujer que viajaba junto a su pequeña nieta fue la primera en advertir movimientos extraños en los asientos contiguos de la clase ejecutiva. Al observar con detenimiento, se encontró con lo que describió como una "escena espantosa": los dos pasajeros se encontraban con sus respectivos asientos y con sus "prendas bajas" manteniendo relaciones sexuales en pleno vuelo.

copa airlines EFE

Tras el aviso de la pasajera, una de las comisarias de a bordo constató la situación y dio aviso inmediato al comandante de la aeronave. Siguiendo los protocolos internacionales de seguridad aérea, el piloto comunicó la novedad a la torre de control de Rosario para solicitar la intervención de las fuerzas federales apenas tocaran pista.