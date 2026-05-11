Manejaba alcoholizado y fue detenido luego de evadir un control policial en Guaymallén

Un hombre de 76 años fue aprehendido la noche del domingo en Guaymallén luego de intentar evadir un control policial mientras conducía Alcoholizado por las calles del barrio Villa Graciela . Tras ser interceptado por los efectivos, el test de alcoholemia confirmó que manejaba con 1,78 gramos de alcohol en sangre.

De acuerdo con fuentes policiales, el procedimiento comenzó a las 00, cuando policías que realizaban patrullajes observaron un Volkswagen Voyage cuyo conductor desobedeció las indicaciones para detener la marcha.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el automovilista continuó circulando por distintas calles de la zona pese a las señales luminosas y órdenes impartidas por los efectivos.

Ante esa situación, los policías iniciaron un seguimiento que finalizó en inmediaciones de calles Concordia y Misiones , donde finalmente lograron interceptar el vehículo.

Una vez identificado el conductor, se solicitó la presencia de personal de tránsito para realizar el correspondiente test de alcoholemia.

La prueba arrojó un resultado positivo de 1,78 gramos de alcohol por litro de sangre, cifra ampliamente superior a la permitida para conducir.

Tras confirmarse la infracción, las autoridades dispusieron la retención del Volkswagen Voyage y el traslado del hombre a dependencia policial para las actuaciones contravencionales correspondientes.