El último informe forense reveló de qué murió Ángel López, el nene de 4 años de Comodoro Rivadavia
Los últimos estudios realizados tras la muerte de Ángel López dieron un giro significativo a la investigación judicial y revelaron oscuros detalles.
Nuevos estudios complementarios realizados sobre el cadáver de Ángel López, el niño de 4 años fallecido en Comodoro Rivadavia, cambiaron fuertemente a dónde se dirigía la causa. Si bien inicialmente se sospechó de un traumatismo craneal, los nuevos informes forenses revelan un cuadro de agonía prolongada y falta de cuidados elementales.
De acuerdo con los resultados del estudio histopatológico solicitado por la forense Eliana Bévolo, Ángel no murió directamente por lesiones cerebrales, sino por una infección respiratoria aguda.
Los detalles del estudio forense
Concretamente, estuvo entre 6 y 12 horas con falta de oxígeno antes de morir, lo que provocó daños irreversibles en órganos vitales como el cerebro, los riñones, el estómago y el páncreas. Además, los pulmones presentaban bronquiolitis aguda y bronconeumonía, sumado a una laringitis y faringoamigdalitis que dificultaron seriamente su respiración.
Sin embargo, también se comprobaron lesiones graves en el cuerpo del menor. A pesar de que la infección fue la causa principal, el informe describe más de 20 focos de sangrado interno y hematomas recientes en el cráneo.
Cómo sigue la causa
La investigación, liderada por el fiscal jefe Cristian Olazábal, sostiene que la infección respiratoria se dio en un escenario de vulnerabilidad y maltrato sistemático. Entre las pruebas recolectadas, se destaca el testimonio de una docente que afirmó que el niño le había contado que lo bañaban con agua fría días antes de su muerte, lo que podría haber desencadenado o agravado su estado de salud.
Adicionalmente, el análisis de los dispositivos digitales ha permitido reconstruir un contexto de desatención que persistió hasta el 5 de abril, día en que la madre llamó a la línea de emergencias 911 alertando sobre las dificultades respiratorias del menor.
Aunque inicialmente la causa fue caratulada como homicidio calificado por alevosía y ensañamiento, los nuevos hallazgos médicos podrían desplazar la imputación hacia la figura de abandono de persona seguido de muerte. Esta calificación prevé una pena de hasta 15 años de prisión para la madre, Mariela Beatriz Altamirano, y el padrastro, Michel Kevin González.