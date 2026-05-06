"No tenía movimiento": el desgarrador testimonio de la vecina que intentó socorrer a Ángel López

El testimonio de una vecina se volvió una pieza clave para reconstruir el entorno de violencia que vivía Ángel López.

El caso por la muerte de Ángel López sumó un relato clave para la investigación: el de la vecina que asistió al menor momentos antes de morir.

A más de un mes del crimen de Ángel Nicolás López, el testimonio de Karen, una vecina lindera, se convirtió en una pieza clave para reconstruir el entorno de violencia que vivía el menor dentro del marco de la investigación por homicidio.

Según el relato de la testigo, fue despertada en plena madrugada por los gritos de la madre del niño, Mariela Altamirano, quien pedía ayuda para trasladarlo a urgencias. Al salir e intentar asistir al pequeño, Karen se encontró con una situación desesperante: “Sus labios estaban azules y su cuerpo era una gelatina, no tenía movimiento”, recordó la joven al describir el momento en que intentó tomarle el pulso sin éxito

Antecedentes de violencia y una denuncia que no llegó a tiempo El testimonio indicó que el maltrato en la vivienda era un secreto a voces entre los vecinos. Debido a que las paredes de la casa son de chapa, los sonidos de golpes y gritos constantes eran habituales. Karen explicó que la naturaleza de las agresiones era evidente: “Viste cuando sabés que no son correctivos”, recordó.

Tan grave era la situación que los vecinos ya habían pactado realizar una denuncia formal ante el próximo episodio de violencia que escucharan. Pero, ese momento nunca llegó.

Un dato clave para la reconstrucción de los hechos ocurrió la noche previa al crimen, cuando se escucharon fuertes ruidos de golpes contra la chapa y gritos que, de un momento a otro, cesaron por completo.