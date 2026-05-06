"No tenía movimiento": el desgarrador testimonio de la vecina que intentó socorrer a Ángel López
El testimonio de una vecina se volvió una pieza clave para reconstruir el entorno de violencia que vivía Ángel López.
A más de un mes del crimen de Ángel Nicolás López, el testimonio de Karen, una vecina lindera, se convirtió en una pieza clave para reconstruir el entorno de violencia que vivía el menor dentro del marco de la investigación por homicidio.
Según el relato de la testigo, fue despertada en plena madrugada por los gritos de la madre del niño, Mariela Altamirano, quien pedía ayuda para trasladarlo a urgencias. Al salir e intentar asistir al pequeño, Karen se encontró con una situación desesperante: “Sus labios estaban azules y su cuerpo era una gelatina, no tenía movimiento”, recordó la joven al describir el momento en que intentó tomarle el pulso sin éxito
Antecedentes de violencia y una denuncia que no llegó a tiempo
El testimonio indicó que el maltrato en la vivienda era un secreto a voces entre los vecinos. Debido a que las paredes de la casa son de chapa, los sonidos de golpes y gritos constantes eran habituales. Karen explicó que la naturaleza de las agresiones era evidente: “Viste cuando sabés que no son correctivos”, recordó.
Tan grave era la situación que los vecinos ya habían pactado realizar una denuncia formal ante el próximo episodio de violencia que escucharan. Pero, ese momento nunca llegó.
Un dato clave para la reconstrucción de los hechos ocurrió la noche previa al crimen, cuando se escucharon fuertes ruidos de golpes contra la chapa y gritos que, de un momento a otro, cesaron por completo.
Sospechas de destrucción de pruebas
La actitud de los responsables ha generado una profunda indignación. Según testigos, el padrastro del niño, Maicol González, se mostró indiferente mientras el personal médico intentaba reanimar al menor.
Días después del fallecimiento, la situación se volvió aún más inquietante cuando se detectaron movimientos sospechosos en la casa. Karen relató haber sentido un fuerte olor a quemado y observar que estaban quemando objetos en un tacho, lo que se sospecha podría ser un intento de eliminar evidencia.