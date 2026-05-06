Del dato de la DEA al golpe narco: incautaron 442 kilos de cocaína en Santa Fe y hay ocho detenidos

Una avioneta cargada de cocaína aterrizó en el establecimiento Don Julio de la zona rural de Vera, ubicado al norte de la provincia de Santa Fe, y desencadenó un operativo contra los narcos este lunes que terminó con ocho detenidos, entre ellos el piloto y copiloto de la aeronave. De acuerdo con información de Infobae, habrían sido más de 442 kilos de cocaína.

Tras recibir un dato de la Drug Enforcement Administration (DEA) de los Estados Unidos en septiembre de 2025, se montó una vigilancia que duró varias semanas hasta que se concretó la redada con el arribo de la avioneta a la provincia. La causa está en manos de la Procuraduría de Narcocriminalidad, organización liderada por el fiscal federal Diego Iglesias con la instrucción del fiscal Matías Scilabra y el departamento de Narcotráfico de la Policía Federal Argentina, bajo la firma del juez Carlos Vera Barros.

Un piloto boliviano vinculado a la organización narco de Sebastián Marset fue asesinado recientemente, mientras la Justicia argentina avanza en una investigación que lo conectaba con una red de tráfico de drogas en Santa Fe.

Según la información aportada por la DEA, José Pedro Rojas Velasco, alias “Pepa”, había mantenido contacto con un número telefónico argentino con base en la localidad santafesina de Videla. Esa línea, junto a otros seis números de la provincia, quedó bajo la lupa de los investigadores.

El nexo entre Bolivia y Rosario

La PROCUNAR ya lo tenía en el radar: sospechaban que Rojas Velasco funcionaba como nexo entre el circuito narco boliviano y una banda rosarina liderada por Brian Bilbao, detenido en noviembre pasado con 950 kilos de droga tras más de dos años prófugo.

Los vuelos desde Bolivia eran considerados una pieza clave en la logística. Sin embargo, cualquier intento de indagar directamente al piloto quedó truncado: fue asesinado de seis disparos mientras participaba de una competencia automovilística en su país.

En paralelo, un testigo protegido lo había señalado en la Justicia argentina como una figura central dentro de la operatoria: “decide a quién se entrega, cuándo, cómo y quién la entrega”, aseguró. También se le atribuían al menos diez viajes al país.

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Pista clandestina y movimientos en el campo

Las intervenciones telefónicas sumaron elementos. El 17 de abril, dos sospechosos (identificados como “tipos de campo”) hablaban sobre las dificultades para operar en un campo llamado Don Julio, anegado por las lluvias. Aun así, mencionaban que “el patrón” exigía continuar con las tareas.

Días después, uno de ellos indicó que el predio habría sido alquilado por un hombre apodado “El Loquito C”, que no sería el dueño de la droga. El 2 de mayo se detectó un movimiento inusual de camionetas en la zona y, al día siguiente, los investigados ingresaron al campo para realizar maniobras compatibles con el acondicionamiento de una pista de aterrizaje clandestina.

Tres días más tarde, con la Policía Federal y la Justicia ya siguiendo de cerca la operación, los sospechosos confirmaron en una comunicación: “Ya está, ya vinieron”.

Hasta el momento, la causa sigue en desarrollo y permanece bajo la órbita de la PROCUNAR.

"Más de 400 kilos de cocaína, ¡afuera!"

La Ministra de Seguridad de la Nación Alejandra Monteoliva realizó un video celebrando el megaoperativo contra el narcotráfico realizado en Santa Fe, en el que explicó que "una investigación del DFI de la Policía Federal Argentina nos permitió saber el día y la hora en que una avioneta narco llegaría desde Bolivia a una pista clandestina en Vera, Santa Fe".

Alejandra Monteoliva Avioneta Operativo Droga Santa Fe X: @AleMonteoliva

A su vez, confirmó el allanamiento del campo y el arresto de ocho involucrados en el caso.

"Al narcotráfico, guerra sin cuartel. Ley y orden", cerró.