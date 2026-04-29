Así actúan los presuntos sicarios del jefe narco imputado por el tiroteo a una niña: otros ataques en la mira

El tiroteo con tintes mafiosos que dejó en grave estado a una niña de 11 años, el 21 de marzo en Godoy Cruz , puso en la mira una serie de ataque armados presuntamente ordenados desde la cárcel. Recientemente, el sindicado jefe narco sospechado por esos violentos episodios, fue imputado como autor intelectual del caso que resultó con la menor herida .

Se trata de Pedro Esteban Morales Anisco , alias el Piter, un interno de 30 años señalado como uno de los jefes de pabellón con mayor poder dentro del Complejo Penitenciario N°3 Almafuerte , en Cacheuta , Luján de Cuyo . Desde el año pasado, viene siendo blanco de una investigación federal como líder de una estructura dedicada a la venta de drogas por dentro y fuera de la cárcel.

Ahora, sumó la acusación por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y agravado por la participación de un menor de edad, ya que un adolescente de 17 años fue detenido a comienzos de este mes en el barrio Pablo VI de Godoy Cruz como autor material de la agresión con arma de fuego.

Más allá de que, por ahora la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta sólo lo acusó por el hecho que tuvo como víctima a la niña, otros tres episodios de similares características están bajo el análisis de los detectives del caso y las autoridades no descartan que el Piter también termine imputado por esos ataques, de acuerdo con fuentes allegadas a la investigación.

portada-morales-anisco Pedro Esteban Morales Anisco, alias el Piter. MDZ.

Una de esas balaceras está intimamente vinculada con la agresión armada a la pequeña en el oeste godoicruceño, ya que ocurrió poco menos de una semana antes —el sábado 15 de marzo— y tuvo como objetivo la casa de su tía, llamada Yamila Vanesa Agüero Delclaux, quien junto a su hermano y padre de la niña baleada, Marcelo José Agüero Delclaux, alias el Tapón, están procesados como parte de la organización presuntamente liderada por Morales Anisco desde la cárcel.

Justamente, la principal hipótesis de esos dos hechos sostiene que los ataques fueron orquestados por el Piter para ejercer presión contra el Tapón, quien se habría negado a tomar responsabilidad por la droga hallada el año pasado durante una serie de allanamientos en Almafuerte. Esto se lo habría pedido el propio jefe carcelario para no ser condenado en el expediente narco y así evitar pasar a la cárcel federal, donde perdería todo el poder e influencias que logró acumular durante su estadía en el penal de Cacheuta, surge de las pesquisas.

Sospechado por otras agresiones armadas

Pero, una línea investigativa sostiene que ese no fue el único conflicto que llevó a Morales Anisco a enviar "sicarios" para perpetrar ataques a mano armada contra sus rivales, ya que otros dos tiroteos con un calcado modus operandi tuvieron lugar en el mes de marzo, pero en el departamento de Guaymallén, justamente de donde el Piter es oriundo.

Las averiguaciones desarrolladas por los detectives mendocinos alrededor de esos dos episodios, permitieron marcar a Morales Anisco como posible organizador de ambas agresiones armadas. Asimismo, el accionar de los autores materiales quedó registrado por cámaras de seguridad y MDZ tuvo acceso a esos materiales fílmicos en los que se observa cómo actuaban los supuestos "soldaditos" del jefe carcelario.

El primero de los casos tuvo lugar tres días antes de la balacera contra la casa de Yamila Agüero Delclaux, más precisamente el jueves 12 de marzo en el distrito de Rodeo de la Cruz, Guaymallén.

El primer tiroteo en Guaymallén

Embed - Sicarios Piter 1

Esa jornada, alrededor de las 23, un hombre, de 27 años, estaba junto a su familia y fue sorprendido por los múltiples disparos que realizó un sujeto contra su vivienda, quien luego se dio a la fuga a bordo de un Fiat Cronos blanco que lo esperaba a algunos metros.

Durante los trabajos posteriores al ataque, la Policía Científica levantó dos vainas servidas que tenían la inscripción LUGER CBC 9mm, dos restos de encamisado y dos proyectiles deformados encamisados, detallaron fuentes cercanas a la pesquisa.

En esa agresión armada, una cámara de seguridad privada captó la llegada del vehículo en el que se movilizaba el autor, un sujeto de remera blanca, gorra blanca, jean corto claro y que llevaba un morral negro. El sospechoso se dirige hacia calle Canadá, donde está ubicada la casa de la víctima, y luego se observa cómo sale corriendo, portando un elemento entre sus manos, ante la mirada de los vecinos aterrorizados por los disparos que acababan de escuchar.

El segundo ataque armado en Guaymallén

Embed - SICARIOS PITER 2

Posteriormente, sólo cuatro días más tarde, otro hecho similar se produjo en una casa familiar del loteo Jofré, en distrito guaymallino de Los Corralitos. Allí, alrededor de la 1 del lunes 16 de marzo, se encontraba una mujer, de 48 años, junto a su pareja, quienes se alertaron cuando comenzaron a escuchar detonaciones de arma de fuego, cuyos proyectiles impactaban contra la propiedad.

Frente a la ferocidad de la balacera, las víctimas se arrojaron al piso para resguardar su vida y se mantuvieron así durante algunos minutos, hasta que los disparos cesaron. Al salir, sólo se encontraron con algunos de sus vecinos, quienes también salieron a la calle, evidentemente conmocionados por la situación.

En ese lugar, los peritos de la Policía Científica levantaron un total de 12 vainas de calibre 9 milímetros. Del mismo modo, se constataron impactos en el interior de la vivienda y también en un automóvil que estaba estacionado en el patio de la misma, surge de los trabajos en la escena.

Por su parte, se pudo obtener una imagen del Volkswagen Suran en el que se movilizaban los autores, al revisar los videos de una cámara de seguridad particular. Más allá de que el registro fílmico presentaba fallas, se alcanza a apreciar el momento en el que el sujeto que efectuó los disparos desciende del vehículo.

Un testimonio clave y la misma arma en diferentes escenas

Pero, más allá de esas pruebas, ese segundo tiroteo se volvió clave para la investigación, ya que la víctima del hecho resultó ser madre de un reconocido delicuente y jefe de pabellón en Almafuerte: Eduardo Olivera Castillo, alias el Fatmagul, quien purga una condena de 27 años por el asesinato de Micaela Marinelli (15), ocurrido en 2016 durante un tiroteo de bandas en Las Heras.

En una de las charlas que mantuvo con el personal policial, la mujer apuntó directamente contra Morales Anisco como la persona detrás del ataque que sufrió. Básicamente, sostuvo que su hijo —referente del sector 3.3— recibió amenazas por parte del Piter, quien lidera el sector 4.1 del citado penal de Cacheuta, revelaron las fuentes consultadas por este portal.

La mujer agregó que los mensajes intimidatorios tenían su origen en un conflicto entre el Fatmagul y Morales Anisco por una chica. Al parecer, el Piter inició una relación sentimental con la pareja de Olivera Castillo: "Le quitó la novia a mi hijo", señaló la víctima del tiroteo.

portada fatmagul Eduardo Olivera, alias el Fatmagul, el preso que fue amenazado por Morales Anisco.

De acuerdo con la declaración de la madre del Fatmagul, fue su ahora exnuera, identificada como Elizabeth Joaquina Beltrán y domiciliada en el barrio La Gloria, quien le aportó la dirección de su casa a Morales Anisco para perpetrar la agresión armada.

Asimismo, de esas averiguaciones también surgió que los autores del tiroteo podrían ser miembros o soldaditos de la banda de los Corbera, cuya actividad delictiva ya había sido previamente revelada por MDZ, la cual supo integrar años atrás el Piter y que ahora formaría parte de la estructura criminal que comanda en ese sector de Guaymallén.

Pero eso no es todo, ya que se logró establecer que existían broncas de vieja de data entre Elizabeth Beltrán y la víctima del tiroteo ocurrido en calle Canadá, quien era su exnovio, por lo que Morales Anisco también quedó en la mira por ese hecho. Además, con el paso de los días, los peritajes de balística permitieron establecer que la pistola calibre 9 milímetros empleada para dispararle a la niña de 11 años en el oeste de Godoy Cruz, fue la misma que se utilizó durante el ataque en Rodeo del Medio, confirmaron las fuentes investigativas.

A raíz de todo eso, las autoridades que lideran la investigación por los tiroteos, no descartaban que el Piter también termine imputado por los violentos hechos perpetrados en Guaymallén. Por mientras, la Justicia ya avanzó con la acusación en el mas grave de los episodios por los que estaba sospechado, pero sería recién el comienzo de todo.