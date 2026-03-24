Niña baleada en Godoy Cruz: el entorno familiar de la víctima y un fuerte descargo de la madre en las redes

Detectives policiales y judiciales buscan identificar a los responsables del tiroteo que dejó a una niña baleada el sábado en Godoy Cruz . En principio, todo apunta a un ataque ordenado desde prisión, por conflictos que mantendría el padre y una tía de la víctima. Ambos son investigados en una megacausa por venta de droga dentro del Complejo Penitenciario N°3 Almafuerte .

En medio de las medidas y trabajos investigativos ordenados por la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta , quien lidera la instrucción, se profundizó sobre el complicado entorno familiar del padre de la niña, quien hasta la noche de este martes continuaba luchando por su vida en el Hospital Notti de Guaymallén.

Con respecto, al progenitor de la menor de edad agredida, identificado como Marcelo José Agüero Delclaux (46), domiciliado en el barrio Virgen del Valle , pero actualmente alojado en sector del Muy Alto Perfil ( MAP ) del Complejo de Alojamiento Permanente Almafuerte 2 . Apodado como el Tapón , se encuentra cumpliendo una condena por una serie de asaltos perpetrados entre 2021 y 2022.

En uno de esos hechos de inseguridad , que tuvo como blanco de un atraco a un conocido local de celulares de calle Buenos Aires , en pleno centro mendocino, un trabajador resultó baleado en una pierna al resistirse al robo.

Lo cierto es que, tiempo después de ser sentenciado por esos robos agravados, quedó complicado como parte de una banda sospechada por la comercialización de estupefacientes en Almafuerte 1, presuntamente liderada por Pedro Esteban Morales Anisco , alias Peter, quien también supo ser jefe de o pluma de módulo 4.1 de la prisión lujanina.

En esa megacausa que se inició a mediados del año pasado, a partir de una serie de secuestros de droga en el complejo de Cacheuta, también se encuentra señalada como partícipe de la estructura a Yamila Verónica Agüero Delclaux, con domicilio fijado en el barrio Villa del Parque, también en el oeste de Godoy Cruz.

Justamente, la principal hipótesis que manejan los detectives que investigan el ataque a la niña sostiene que fue Morales Anisco quien dio la orden para dispararle a la hija del Tapón Agüero Delclaux, como represalia ante una "traición" por parte del padre de la víctima hacia el líder carcelario oriundo de Los Corralitos, Guaymallén.

Más allá de esas versiones que se obtuvieron mediante los trabajos de campo de los pesquisas del caso, la fiscal Díaz Peralta aguarda por los resultados de una serie de medidas que ordenó en las últimas horas para poder comprobar la veracidad de esas acusaciones y así poder avanzar contra los responsables.

Otros antecedentes de la familia Agüero Delclaux

Embed - SENTENCIA HINCHA DE LA LEPRA Diego Héctor Agüero Delclaux, tío de la niña, fue absuelto por un asesinato el año pasado.

Uno de los miembros más conocidos de la familia de la niña baleada es otro de sus tíos paternos: Diego Héctor Agüero Delclaux (39), alias el Pichi, quien hace casi un año zafó de ser condenado por el asesinato de Mauro Salcedo, ocurrido en el distrito godoicruceño de Villa del Parque en septiembre de 2023.

El Pichi, quien además estuvo relacionado a la barra brava de Independiente Rivadavia, fue declarado no culpable por un jurado popular y terminó siendo absuelto en la causa de homicidio que investigó el exfiscal Carlos Torres (actualmente juez del Tribunal Penal Colegiado N°1).

imagen Las armas secuestradas en 2018 a otro tío de la niña. Gentileza Ministerio de Seguridad.

En tanto, otro tío paterno de la niña, llamado Mauricio Javier Agüero Delclaux (44), registra numerosos antecedentes por delitos contra la propiedad y las personas. En septiembre de 2018 protagonizó una detención con una escopeta de fabricación casera y un arma blanca, a metros de su casa de calle Lamadrid, en el barrio Villa del Parque.

En tanto, fue condenado años atrás por una seguidilla de robos ocurridos en 2019, motivo por el cual actualmente se encuentra tras las rejas y purgando la pena que le impuso la Justicia.

El descargo de la madre de la niña

Horas después del ataque que depositó a su hija en Terapia Intensiva del Hospital Notti, Johana Sánchez, madre de la niña baleada realizó un descargo a través de sus redes sociales. Fue en plena madrugada del domingo 22 que publicó: "No puedo creer que exista tanta maldad en este mundo. Hoy mi hija de 11 años fue baleada al abrir la puerta de mi casa. La policía encontró 9 casquillos, pero ella tiene 4 impactadas de bala: 2 en una pierna, uno en otra y uno en su mano".

POST NIÑA BALEADA 1 El primer posteo de la mujer, a pocas horas del ataque contra su hija. MDZ.

Y continuó: "Acaba de salir de cirugía y está en terapia luchando por su vida ya que las balas dañaron sus arterias. Está en estado crítico, pido a toda mi gente cadena de oración y gracias a todos los que están y estuvieron acá conmigo. Me da mucha pena que en todas las redes cuenten lo que no es".

"Ya no tengo problemas con nadie, vivo sola con mis 4 hijos, trabajo y vivo para ellos. Por ahora solo me preocupa su bienestar y que mejore pronto. Nuevamente gracias, no se qué decir", sentenció en un primer posteo.

2026-03-24 22_45_08-Window "Con qué fin?", se preguntó la madre de la niña baleada tras el tiroteo. MDZ.

A los pocos minutos volvió a expresarse a través de su perfil de Facebook y compartió fotos de la niña acompañadas por un breve escrito: "11 años, nada de maldad, un corazón lleno de amor. Qué hijo de puta sería capaz de algo así, ¿con qué fin? Tengo tanta bronca e impotencia Díos mío. Fuerza hija acá estoy con vos, no me dejes por favor hija mía".

Por su parte, durante la noche de este martes volvió a utilizar sus redes sociales para realizar un fuerte descargo: "Que manera de hablar huevadas la gente en las redes. Ahora resulta que soy narco jaja. ¿Vivo en una villa y soy narco?, ¿Mientras un preso vive como rey manda a matar con una lalamda telefónica y yo soy la corrupta? Expliquen que estoy saparada hace 10 años y siguen diciendo huevadas jaja esa gente asi la verdad dan lástima", posteó.

POST NIÑA BALEADA 3 El reciente posteo de la mujer en su perfil de Facebook, apuntando contra Peter Morales Anisco. MDZ.

Con esa última publicación, la mujer apunto contra Morales Anisco, el sospechoso de ser el autor intelectual del ataque contra su hijita, en medio de la investigación que busca confirmar si el jefe carcelario estuvo realmente vinculado a la brutal agresión armada.

En ese sentido, Johana ya había declarado fuertemente durante una entrevista con MDZ Radio durante la jornada del lunes, en la que sostuvo: “Ya teníamos amenazas y todo, sabíamos que querían dar con él, y él está preso”, señaló con respecto al padre de la niña.

Además, afrimó que el que mandó a matar a su hija "es el referente del módulo VIP”, agregando que “encontraron mucha droga en el penal y este hombre pretende que el padre de la nena se hiciera cargo de todo lo que habían encontrado para no ir a parar él a la cárcel federal”.