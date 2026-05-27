Las nuevas pruebas que complican la situación de la exfuncionaria narco del municipio de Morón

La exdirectora del área de Género y Diversidad del Municipio de Morón permanece prófuga junto a su pareja, acusados de liderar una presunta organización dedicada al narcotráfico.

La situación judicial de Luna Suyai Ortigoza, exfuncionaria del Municipio de Morón, investigada por narcotráfico, se complicó en las últimas horas luego de que los investigadores incorporaran una fotografía en un presunto punto de venta de droga y el testimonio de un integrante de la banda, que la señaló directamente en la causa.

Ortigoza, de 27 años, se desempeñaba como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad del Municipio y permanece prófuga junto a su pareja, Ángel Daniel Paz, de 34, ambos sospechados de liderar una organización dedicada al tráfico y comercialización de estupefacientes.

La investigación comenzó tras una denuncia realizada el 25 de febrero, en la que se alertaba sobre distintos puntos de venta en la zona de Castelar, especialmente en inmediaciones de las calles Ferre, Piovano, Pardo y Presidente Ortiz. Luego se sumaron otras siete denuncias anónimas con datos similares, lo que dio origen a la causa a cargo de los fiscales Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani.

Según la investigación, la División Operaciones Metropolitana Oeste de la Policía Federal Argentina realizó tareas de observación, seguimientos y relevamientos en la zona, donde habría confirmado la operatoria de venta al menudeo y bajo modalidad “delivery”. Los investigadores también incorporaron fotos, datos de redes sociales y testimonios de vecinos que pidieron preservar su identidad por temor a represalias.

Uno de los elementos centrales contra la exfuncionaria es el testimonio de Norberto Hernán Aliano, único detenido en la causa, quien declaró que le habría comprado droga a Ortigoza y que el pago se habría realizado mediante una billetera virtual. Además, los agentes registraron una secuencia en la que la acusada aparece conversando con un conductor en uno de los puntos investigados.