La herencia narco de Mameluco Villalba: violencia, búnkers y miedo vecinal

A pocas cuadras de Puerta 8, donde hace cuatro años estalló la droga adulterada , apareció de nuevo la realidad, esa que no se va nunca, la que apenas desaparecen las cámaras de los medios padece la gente.

¿Es posible que después de tanto tiempo, de tanta exposición pública, de una espectacular historia que derivó en otras investigaciones y con el principio del fin de la banda conducida por Miguel “Mameluco” Villalba?

Hace quince días, el exdiputado nacional Leonardo Grosso presentó un impactante informe que solo vincula los asesinatos que se produjeron en el primer trimestre de 2026 en lo que antes se conocía como Área Geográfica Reconquista, una extensa porción territorial que se ubica entre el Camino del Buen Ayre y la Ruta Provincial 4, desde el rincón oeste, de la Ruta 8 hasta el límite con San Isidro, en la zona de Boulogne, que también sufre el impacto en sus calles de todo lo que viene desde los otros territorios.

Grosso, junto con la Universidad Nacional de General San Martín y el ILSED, a cargo del especialista Alberto Binder, detalló que entre diciembre de 2025 a marzo de 2026 hubo 20 asesinatos, de los cuales 16 se produjeron por un ajuste de cuentas entre los miembros de las bandas que pretenden quedarse en los territorios que antiguamente conducían "Mameluco" Villalba y sus secuaces.

En el día de hoy se conoció una nueva tragedia producto de una discusión vecinal que terminó con una persona herida y, días después, muerta producto de un suicidio en la calle French y Salguero, en Barrio Libertador. Los vecinos, indignados, derribaron una casa abandonada donde supuestamente funcionaba un búnker de drogas . Lamentablemente, no es el único en el lugar.

Más allá de los operativos de saturación observados en las últimas semanas, como los realizados en el Barrio Ejército de los Andes, en Ciudadela, y en la Villa Zabaleta, en el Bajo Flores porteño, aparecen siempre como reacciones espasmódicas y tardías. Así lo relatan los vecinos de todos los barrios que tienen miedo, no hacen denuncias y solo rumorean con algún funcionario conocido.

Hace quince días, en Escobar, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, escuchó los planteos de más de dos docenas de intendentes y secretarios de Seguridad que presionaban para crear una policía municipal porque la gente no se dirige a la Gobernación para reclamar por más seguridad sino que directamente se queda en los municipios.

Sin embargo, mientras todo era armonía e intercambio de ideas para poder lograr un acompañamiento legal a estas iniciativas, en privado, las mesas que se armaban o micro charlas, intendentes y secretarios, al igual que el ministro Alonso, reclamaban mayor participación de la Justicia, a la que la Policía le apunta fuertemente por provocar la “rueda giratoria”.

La Policía bonaerense, los efectivos que aún se empeñan en combatir el delito, explotan de bronca porque llenan las comisarías de delincuentes que suelen ser liberados por teléfono por los encargados de realizar la investigación. También suelen aparecer como hijos de padres separados, porque tienen la tutela formal de la Provincia pero los recursos los aportan los municipios.

droga adulterada.jpg Hace 4 años, el Hospital Bocalandro fue el epicentro de la tragedia

A su vez, hay ejemplos incómodos en la lucha contra la delincuencia y se observa severos problemas en la selección de los recursos humanos a la hora de contratar a sus empleados o, peor, funcionarios de primer o segundo orden. Sino no se entiende cómo, tras dos días, aún no fue encontrada Luna Suyai Ortigoza, directora de políticas de género y diversidad en Morón, en cuyo domicilio la Policía Federal encontró medio kilo de marihuana, pesas y demás elementos para su posterior distribución.

O lo que sucedió en Zárate, donde el intendente Marcelo Matzkin tuvo que separar a su subsecretario de Seguridad, el policía retirado Alejandro Ferreyra porque el hijo de su funcionario fue detenido tras una peligrosa persecución en donde huía con otros delincuentes y en el trayecto intercambiaron tiros con los efectivos de la Policía.

Conclusión: operativos espectaculares, llenos de prejuicios y que suelen llegar tarde ante una realidad que no muta ni se transforma, sino que permanece. Como la Puerta 8 de Tres de Febrero, en la vera del cruce de la Ruta 8 y el Camino del Buen Ayre, donde el corredor de la droga fue noticia por la cocaína adulterada hace cuatro años atrás.