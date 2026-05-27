La amenaza de Las Heras a propietarios que no limpien y cierren sus lotes baldíos

La Municipalidad de Las Heras activó esta semana un plan integral para erradicar el abandono de los terrenos baldíos en el departamento, en un intento en fortalecer el saneamiento ambiental.

La medida se implementa bajo la campaña institucional “Las Heras + Limpia, Las Heras + Linda” y articula el trabajo de diversas áreas operativas y legales del municipio, con el objetivo de mejorar la limpieza urbana, reforzar la seguridad y promover una mejor convivencia entre vecinos.

El intendente lasherino, Francisco Lo Presti, señaló que están "trabajando desde distintas aristas la problemática de la limpieza de nuestro departamento. Esto implica una gran tarea para el Municipio, pero también requiere un cambio cultural y de hábitos por parte de un sector de vecinos que no colabora y que incumple las normas vigentes, perjudicando a muchas familias que sí trabajan junto a nosotros para tener una Las Heras más limpia”.

Además, el jefe comunal remarcó que el mantenimiento y cierre de los terrenos baldíos es una responsabilidad exclusiva de los propietarios. “Estamos abordando esta problemática de forma integral y con la intervención de distintas áreas municipales. Nuestros inspectores realizan las notificaciones correspondientes, emplazando a los propietarios a cumplir con la ordenanza vigente respecto al cierre perimetral de los terrenos. Recordemos que esta obligación es responsabilidad excluyente del propietario y que, en caso de incumplimiento, se avanzará con la aplicación de multas. Esta tarea hace a la limpieza de nuestros barrios y a las normas de convivencia necesarias para mejorar la calidad de vida de todos los lasherinos”, sostuvo.

Multas y sanciones a quienes no cierren y limpien sus terrenos y lotes en Las Heras

Por su parte, el secretario Legal y Técnico del municipio, Mauro Homan, detalló que el municipio trabaja especialmente sobre terrenos de grandes dimensiones: “Estamos notificando a los propietarios para que regularicen la situación, principalmente en lo referido a la limpieza de los baldíos, previo a la confección de las multas correspondientes. Además, estamos organizando una convocatoria a propietarios y responsables de estos terrenos para mantener una reunión colaborativa y analizar distintas alternativas que contempla el Código de Edificación”, sostuvo.

El funcionario explicó que se evalúan opciones que permitan reducir costos y facilitar el cumplimiento de la normativa: “El objetivo planteado por el intendente es avanzar con el cierre y la limpieza de todos estos terrenos, habilitando alternativas como cierres con tela romboidal y pilastras cementicias. Queremos abordar esta problemática de manera conjunta con los vecinos para que se cumplan las normas vigentes y podamos construir un departamento más limpio, ordenado y seguro”.

Desde el municipio recordaron que la limpieza y el cierre de los lotes privados "son responsabilidad de cada propietario" y que el incumplimiento de estas obligaciones constituye "una falta pasible de sanciones y multas conforme a la normativa vigente".