Cayó un hombre denunciado por millonarias estafas mediante el alquiler y la compra-venta de autos en Mendoza

Un sujeto que venía siendo sindicado por múltiples estafas mediante el alquiler y la compra-venta de autos fue detenido la noche del viernes durante un operativo policial en Las Heras . Un grupo de damnificados pudo localizar al sospechoso y dio aviso a las autoridades, que concretaron su captura y secuestraron dos vehículos presuntamente obtenidos mediante las maniobras fraudulentas .

La información a la que accedió MDZ sostiene que la caída del supuesto autor del ardid tuvo lugar minutos antes de las 21 del viernes cuando personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ) fue desplazado hacia calle Uruguay , entre Sarmiento y San Miguel, en el distrito de La Cieneguita .

Allí, se encontraban varias personas que aseguraban haber sido víctimas de estafas por parte Juan Pablo Bernardo Carrillo (38), a quien confrontaron tras tomar conocimiento que se encontraba en ese lugar. Esto, porque uno de los denunciantes detectó a través del sistema GPS la presencia de un Peugeot 208 que el sospechoso alquiló meses atrás y nunca devolvió.

Ese mismo modus operandi fue descrito por el resto de los afectados presentes en el lugar, aunque algunos de ellos revelaron haberle vendido automóviles a Bernardo Carrillo, a quien acusaron de haber pagado las cuotas iniciales para la adquisición de los vehículos y que, tras eso, dejaba de abonar la financiación y desaparecía o hacía promesas de pago que jamás cumplía.

Muchos de los denunciantes también comentaron al personal policial que el presunto estafador se ganaba la confianza de sus potenciales víctimas valiéndose de amistades, familiares o conocidos en común. Las averiguaciones realizadas por este portal permitieron establecer que durante el procedimiento policial en el que fue detenido Bernardo Carrillo, hubo, al menos, siete damnificados.

El Fiat Cronos que nunca terminó de pagar

Uno de los denunciantes aseguró que hace aproximadamente dos meses acordó la venta de un Fiat Cronos modelo 2026 gris oscuro con Bernardo Carrillo, a través de un amigo en común. De acuerdo con la presentación judicial.

l, ambas partes firmaron la documentación correspondiente y pactaron una fecha de pago que jamás se concretó.

La denuncia agrega que, tras reiterados reclamos y llamados telefónicos, el sospechoso comenzó a dar excusas hasta que finalmente bloqueó todo tipo de contacto. Posteriormente, la víctima tomó conocimiento de que Bernardo Carrillo se encontraba en calle Uruguay, donde finalmente fue confrontado por los damnificados.

El alquiler de un auto para turismo y las excusas durante semanas

Otro de los afectados sostuvo que el acusado le alquiló un Fiat Cronos gris oscuro mediante un contrato particular para turismo, por el plazo de tres días. Añadió en su exposición que solamente transfirió el dinero correspondiente a dos jornadas y luego comenzó a postergar la devolución del rodado durante más de un mes y medio.

CRONOS SECUESTRADO BERNARDO CARRILLO El Fiat Cronos que Bernardo Carrillo alquiló y nunca devolvió, también fue recuperado la noche del viernes. Gentileza.

También explicó que conoció al sospechoso mediante un allegado en común y que, pese a las constantes promesas, nunca logró recuperar el vehículo en los tiempos acordados.

Una amistad de años y pagarés firmados

Otro de los casos incorporados al expediente tiene como eje un Peugeot 207 GTI blanco que había sido publicado para la venta en una conocida agencia automotor de avenida San Martín, en la Ciudad de Mendoza.

En la denuncia consta que Bernardo Carrillo mantenía contactos frecuente con la familia desde el 2023 e incluso era amigo de una de las hijas de los propietarios. La confianza entre las partes llevó a la firma de pagarés y otros compromisos vinculados a la operación, aunque los pagos nunca terminaron de concretarse.

La denuncia de una expareja por un Ford Ka

Entre las presentaciones judiciales también aparece la denuncia de una expareja de Bernardo Carrillo, que aseguró haber sido blanco de una maniobra similar con un Ford Ka blanco modelo 2016.

De acuerdo con la acusación, el sospechoso constantemente prometía devolver el vehículo, aunque eso nunca ocurrió. La mujer añadió que mantuvo reiteradas comunicaciones con el ahora detenido, quien siempre ofrecía nuevas excusas para evitar entregar el rodado.

El Cronos que desapareció tras una reunión

Otro de los damnificados relató que le entregó Bernardo Carrillo un Fiat Cronos blanco modelo 2019, en el marco de una operación comercial en la que también intervino un Fiat Siena.

El hombre explicó que el sindicado engañador realizó pagos iniciales y avanzó con parte de la negociación, aunque nunca finalizó la transferencia correspondiente. Incluso, hace unos 15 días ambos mantuvieron una reunión para observar el vehículo y, tras retirarse con el auto, el sospechoso no volvió a presentarse ni responder los reclamos.

El mismo modus operandi en casi todas las denuncias

Las averiguaciones realizadas por los pesquisas apuntan a que Bernardo Carrillo repetía un patrón similar en la mayoría de los hechos denunciados. De acuerdo con las víctimas, el sospechoso se contactaba con personas mediante amistades, conocidos o agencias de vehículos, alquilaba o compraba autos, realizaba los primeros pagos para generar confianza y luego dejaba de cumplir con las cuotas o directamente desaparecía con los rodados.

PEUGEOT SECUESTRADO BERNARDO CARRILLO El Peugeot 208 secuestrado en el procedimiento y que fue detectado por GPS en Neuquén y luego en Las Heras, donde cayó el sospechoso. Gentileza.

Justamente, la caída del acusado se produjo luego de que uno de los damnificados detectara mediante GPS la ubicación del Peugeot 208 que le había alquilado meses atrás. La información recolectada por los investigadores señala que el vehículo había sido llevado hasta Neuquén antes de ser recuperado.

Una denuncia por más de 41 millones de pesos

Entre las actuaciones judiciales también figura una denuncia radicada directamente en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos por una presunta defraudación vinculada a una retención indebida y omisión de restitución.

De acuerdo con la constancia incorporada a la causa, el perjuicio económico denunciado sólo en ese caso, asciende a más de 41 millones de pesos.

El escrache contra el acusado en las redes sociales

Tras la detención de Bernardo Carrillo, comenzaron a multiplicarse en redes sociales las publicaciones realizadas por presuntas víctimas y allegados, quienes difundieron fotos del sospechoso y mensajes advirtiendo sobre las supuestas maniobras fraudulentas.

Portada JUAN PABLO BERNARDO escrache Así escracharon Bernardo Carrillo algunos de los damnificados a través de las redes sociales. MDZ.

En una de las publicaciones que circuló durante las últimas horas, usuarios aseguraban que el acusado “estafó y robó a más de 30 personas”, además de convocar a otros posibles damnificados a radicar denuncias para incorporarlas a la investigación judicial.

En ese sentido, el fiscal de Delitos Económicos e Informáticos Juan Ticheli tomó intervención en los expedientes y reunía todo el material probatorio para definir la imputación contra Bernardo Carrillo, quien inicialmente quedó detenido en la Subcomisaría Iriarte y, posiblemente, luego iba a ser trasladado a la Estación Transitoria Aprehendidos y Detenidos (Es.Tr.A.Da) para ser formalmente acusado en el Polo Judicial Penal.