ATM advirtió a los contribuyentes por posibles estafas: qué dice el comunicado

ATM volvió a advertir a todos los contribuyentes mendocinos y dijo que no solicita datos personales en ningún caso.

El ente recaudador conocido como la Administración Tributaria Mendoza (ATM) confirmó en un comunicado que no cuenta con un servicio de asistencia que se contacte telefónicamente o por correo electrónico solicitando datos personales. Por lo tanto, los contribuyentes no deben brindar información.

"La Administración Tributaria Mendoza (ATM) informa y recuerda a los contribuyentes que en ningún momento deben brindar datos personales, números de tarjetas ni claves en caso de recibir llamados o mensajes en nombre del organismo encargado de la recaudación provincial", indica el comunicado.

"Por esto, si se recibe un llamado telefónico, un mensaje de WhatsApp o un correo electrónico solicitando información personal, se debe desestimar la comunicación", agregaron en pos de una sospecha de estafa.

administracion tributaria mendoza atm edificio (3).JPG ATM. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Qué se puede hacer en ATM ante esta solicitud de datos Por otro lado, en el sitio de ATM se pueden realizar trámites on-line bajo la seguridad del sistema blockchain. Esta tecnología garantiza que todos los trámites y procedimientos administrativos electrónicos sean incorruptibles y se evita todo tipo de fraude.