Wall Street: las acciones suben, los bonos caen y el riesgo país arriba de los 520 puntos
Los activos argentinos en Wall Street operan mixtos este jueves. En la plaza local, el Merval cotiza en verde.
Los activos argentinos en Wall Street se mueven mixtos en la jornada de este jueves. Mientras que los bonos caen, las acciones suben. El riesgo país se sostiene arriba de los 520 puntos básicos. El Merval opera en verde.
La deuda soberana en dólares opera en rojo en la rueda de este jueves, traccionada por el Global 2046 (-0,6%). Los bonos bajo legislación local cotizan en la misma sintonía, con caídas de hasta 0,5%.
El riesgo país se ubicó en 523 puntos básicos.
Acciones
En la plaza local, el Merval avanza 1,2%. Las acciones del panel líder se mueven con mayorías en subas.
Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan en la misma tónica. Al alza empuja el ADR de YPF.
Dólar
En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.420 en la pizarra del Banco Nación.