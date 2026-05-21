Wall Street: las acciones suben, los bonos caen y el riesgo país arriba de los 520 puntos

Los activos argentinos en Wall Street operan mixtos este jueves. En la plaza local, el Merval cotiza en verde.

Las acciones argentinas muestran un retroceso en la Bolsa de Valores de Nueva York, en sintonía con los bonos soberanos, con números en rojo, aunque en el margen.

Los activos argentinos en Wall Street se mueven mixtos en la jornada de este jueves. Mientras que los bonos caen, las acciones suben. El riesgo país se sostiene arriba de los 520 puntos básicos. El Merval opera en verde.

La deuda soberana en dólares opera en rojo en la rueda de este jueves, traccionada por el Global 2046 (-0,6%). Los bonos bajo legislación local cotizan en la misma sintonía, con caídas de hasta 0,5%.

El riesgo país se ubicó en 523 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval avanza 1,2%. Las acciones del panel líder se mueven con mayorías en subas.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan en la misma tónica. Al alza empuja el ADR de YPF.