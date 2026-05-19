Wall Street: los activos argentinos operan en rojo y el riesgo país coquetea con los 550 puntos
Los activos argentinos en Wall Street caen en la rueda de este martes y el riesgo país sube. En el mercado local, el Merval también a la baja.
Los activos argentinos en Wall Street se mueven en rojo en la jornada financiera de este martes. Mientras, el riesgo país sube y coquetea con los 550 puntos básicos. En la plaza local, el Merval cae.
La deuda soberana en dólares cotiza en rojo en Nueva York, con la principal baja en el Global 2030 (-1%). Los bonos bajo legislación local se mueven en la misma sintonía, caídas de hasta 1%.
El riesgo país se ubica en 548 puntos básicos.
Acciones
En la plaza local, el Merval cae 1,2%. Las acciones del panel líder se mueven con mayorías en baja, traccionadas por Supervielle (-4,2%).
Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan en la misma tónica.
Dólar
En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.420 en la pizarra del Banco Nación.