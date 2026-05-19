Wall Street: los activos argentinos operan en rojo y el riesgo país coquetea con los 550 puntos

Los activos argentinos en Wall Street caen en la rueda de este martes y el riesgo país sube. En el mercado local, el Merval también a la baja.

Las acciones argentinas muestran un retroceso en la Bolsa de Valores de Nueva York, en sintonía con los bonos soberanos, con números en rojo, aunque en el margen.

Los activos argentinos en Wall Street se mueven en rojo en la jornada financiera de este martes. Mientras, el riesgo país sube y coquetea con los 550 puntos básicos. En la plaza local, el Merval cae.

La deuda soberana en dólares cotiza en rojo en Nueva York, con la principal baja en el Global 2030 (-1%). Los bonos bajo legislación local se mueven en la misma sintonía, caídas de hasta 1%.

El riesgo país se ubica en 548 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval cae 1,2%. Las acciones del panel líder se mueven con mayorías en baja, traccionadas por Supervielle (-4,2%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan en la misma tónica.