Wall Street: los ADRs suben, los bonos operan mixtos y el riesgo país se sostiene arriba de los 530 puntos
Los activos argentinos en Wall Street se mueven con mayorías de subas. En la plaza local, el Merval opera en verde.
Los activos argentinos en Wall Street operan con mayorías en suba. Mientras que los bonos operan mixtos, las acciones suben. El riesgo país se sostiene arriba de los 530 puntos básicos.
La deuda soberana en dólares se mueve mixta en Nueva York. Los bonos bajo legislación local operan en la misma sintonía.
El riesgo país se ubica en 534 puntos básicos.
Acciones
En la plaza local, el Merval avanza 2,4%. Las acciones del panel líder muestran mayorías de subas, empujadas por Transener (+2.1%).
Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan en la misma tónica. La mayor suba la registra el ADR de YPF (+7,8%).
Dólar
En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.420 en la pizarra del Banco Nación.