Wall Street: los ADRs suben, los bonos operan mixtos y el riesgo país se sostiene arriba de los 530 puntos

Los activos argentinos en Wall Street se mueven con mayorías de subas. En la plaza local, el Merval opera en verde.

Acciones y bonos tienen una rueda positiva mostrando el entusiasmo del mercado, con subas que trepan más de 5%.

Los activos argentinos en Wall Street operan con mayorías en suba. Mientras que los bonos operan mixtos, las acciones suben. El riesgo país se sostiene arriba de los 530 puntos básicos.

La deuda soberana en dólares se mueve mixta en Nueva York. Los bonos bajo legislación local operan en la misma sintonía.

El riesgo país se ubica en 534 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval avanza 2,4%. Las acciones del panel líder muestran mayorías de subas, empujadas por Transener (+2.1%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan en la misma tónica. La mayor suba la registra el ADR de YPF (+7,8%).