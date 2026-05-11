El riesgo país baja y rompe el umbral de los 500 puntos básicos por primera vez desde enero
Los activos argentinos en Wall Street operan mixtos. El riesgo país baja y se ubica por debajo de los 500 puntos.
Los activos argentinos en Wall Street operan mixtos en la rueda de este lunes. El riesgo país continúa a la baja y logra perforar el umbral de los 500 puntos básicos.
La deuda soberana en dólares alternan subas y bajas en nueva York. En esa línea, el riesgo país se ubica en 498 puntos básicos.
Acciones
En la plaza local, el Merval sube 0,6%. Las acciones del panel líder se mueven mixtas.
Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan en la misma sintonía y alternas subas y bajas. Al alza empuja el ADR de Pampa (+2%).
Dólar
En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.420 en pizarra del Banco Nación.