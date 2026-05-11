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El riesgo país baja y rompe el umbral de los 500 puntos básicos por primera vez desde enero

Los activos argentinos en Wall Street operan mixtos. El riesgo país baja y se ubica por debajo de los 500 puntos.

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Acciones y bonos tienen una rueda positiva mostrando el entusiasmo del mercado, con subas que trepan más de 5%.&nbsp;&nbsp;

Acciones y bonos tienen una rueda positiva mostrando el entusiasmo del mercado, con subas que trepan más de 5%.  

NA

Los activos argentinos en Wall Street operan mixtos en la rueda de este lunes. El riesgo país continúa a la baja y logra perforar el umbral de los 500 puntos básicos.

La deuda soberana en dólares alternan subas y bajas en nueva York. En esa línea, el riesgo país se ubica en 498 puntos básicos.

Acciones

En la plaza local, el Merval sube 0,6%. Las acciones del panel líder se mueven mixtas.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan en la misma sintonía y alternas subas y bajas. Al alza empuja el ADR de Pampa (+2%).

Dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.420 en pizarra del Banco Nación.

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