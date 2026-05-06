Los bonos argentinos trepan hasta un 11% tras la suba en la calificación crediticia y mejora el humor en Wall Street

Los activos argentinos en Wall Street operaron con subas generalizadas, al ritmo del mejor clima en los mercados globales por la desescalada en Medio Oriente. En esa línea, el riesgo país logró romper el umbra de los 530 puntos básicos.

La deuda soberana se pinta de verde en Nueva York, impulsada por el Global 2041 (+2,8%). Los bonos bajo legislación local cotizan en la misma tónica, con subas de hasta 1,5%.

En ese sentido, el riesgo país se ubicó en 515 puntos básicos. Esto se da en medio de la suba de la calificación crediticia de Argentina por parte de la calificadora Fitch Ratings, que elevó la nota de la deuda argentina de “CCC+” a “B-”. Así, se abre una puerta al financiamiento externo.

También, los títulos argentinos sintieron el mayor optimismo que impregnó los mercados globales este miércoles ante la expectativa de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán para finalizar la guerra en Medio Oriente.

Acciones

El panel local se sumó al envión positivo de los mercados internacionales. El Merval medido en pesos avanzó 4,4%, mientras que en su versión dolarizada trepó 4,1%.

Dentro de las acciones que lideraron las subas sobresalen los papeles del sector bancario, impulsados por la reciente mejora en la calificación crediticia de Argentina y por contar con un volumen de operaciones comparativamente más alto que el resto.

La plaza neoyorquina muestra el mismo patrón: los ADRs argentinos que cotizan en Wall Street tienen al frente a Banco Macro, con un alza del 10,8%, seguido por Grupo Supervielle y Banco Francés —ambos con un avance del 7,8%— y Banco Galicia, que sube 6,8%.

Dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.410 en la pizarra del Banco Nación.