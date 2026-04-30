Wall Street: el riesgo país cae mientras las acciones y bonos están en un sube y baja

Los activos argentinos que operan en Wall Street se mueven dispar. Mientras que la deuda soberana opera al alza, los ADRs caen.

Los activos argentinos que operan en Wall Street alternan subas y bajas. Mientras que los bonos cotizan en verdel, las acciones caen. El riesgo país comprime, pero se mantiene arriba de los 560 puntos básicos.

La deuda soberana en dólares cotiza al alza en Nueva York, impulsada por el Global 2030. Los bonos bajo legislación local se mueven en la misma tónica.

El riesgo país se ubica en 567 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval cae 1,1%. Las acciones del panel líder operan con un rojo generalizado, empujadas por Edenor (-2,6%) y Supervielle (-2,5%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street se mueven en la misma sintonía, con mayorías de bajas traccionadas por los ADRs de Edenor (-2,7%) y Supervielle (-2,6%).