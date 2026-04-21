Wall Street: los bonos argentinos caen, las acciones suben y riesgo país no logra perforar los 520 puntos
Los activos argentinos operan mixtos en Wall Street. El riesgo país no logra perforar el umbral de los 520 puntos básicos.
Los activos argentinos operan mixtos en Wall Street. Los mercados globales permanecen con incertumbre y cautela respecto a la continuidad del conflicto bélico en Medio Oriente.
La deuda soberana en dólares opera en rojo en Nueva York, traccionada por el Bonar 2041 (-0,7%). Los bonos bajo legislación local se mueven mixtos.
El riesgo país se ubica en 521 puntos básicos.
Acciones
En la plaza local, el Merval avanza 0,5%. Las acciones del panel líder se mueven mixtas. Al alza se mueve YPF (+2,7%).
Los papeles argentinos que operan en Wall Street con mayorías en subas, impulsadas por YPF (+2,6%).
Dólar
En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.400 en la pizarra del Banco Nación.