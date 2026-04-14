Wall Street: los activos argentinos suben y el riesgo país coquetea con los 520 puntos

Tanto los bonos como los ADRs argentinos operan al alza en Wall Street. Los inversores globales siguen de cerca los acontecimientos en Medio Oriente.

Los activos argentinos operan al alza en Wall Street. Esto se da en un mejor contexto en la bolsa de Nueva York debido a que los inversores esperan avances en las negociaciones en Medio oriente, a pesar que Estados Unidos inició un bloqueo naval en el estrecho de Ormuz.

La deuda soberana en dólares oepra en verde, traccionda por el Global 2041 (+1%). Los bonos bajo legislación local alternan subas y bajas.

El riesgo país se ubica en 522 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval cae 0,02%. Las acciones del panel líder muestran mayorías de subas, impulsadas por VALO (+3,3%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan en la misma tónica, empujadas al alza por el ADR de Irsa (+2%).