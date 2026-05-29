Se derrumba el riesgo país y se acerca al valor más bajo de la era Milei: los activos argentinos operan en verde

Tanto bonos y acciones cotizan en verde en Wall Street. En la plaza local, el Merval se mueve con tendencia al alza.

Los mercados financieros se muestran muy volátiles en medio de las noticias que llegan desde Medio Oriente.

Los activos argentinos en Wall Street operan con subas en la última rueda de la semana. En la plaza local, el Merval se mueve con tendencia al alza. En tanto, el riesgo país, tras quebrar ayer los 500 puntos básicos, extiende la baja este viernes.

La deuda soberana en dólares cotiza al alza, traccionada por el Global 2041 (+0,8%) . Los bonos bajo legislación local cotizan en la misma tónica.

El riesgo país se derrumba y se ubica en 488 puntos básicos. Cabe recordar que el mínimo del año fue de 484 puntos, el 28 de enero.

Acciones En la plaza local, el Merval avanza 0,7%. Las acciones del panel líder se mueven mixtas.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan con mayorías en suba, empujadas por el ADR de Telecom (+6,3%).