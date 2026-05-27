El riesgo país baja a 498 puntos, bonos para arriba y acciones argentinas en Wall Street saltan más de 11%

Luego de seis jornadas consecutivas de caída, el riesgo país finalmente quebró la línea de los 500 puntos básicos a partir de la suba de los bonos soberanos que cotizan en Wall Street , los Globales y Bonares que surgieron de la última reestructuración de deuda de 2020.

El índice que mide el banco de inversión JP Morgan marcó poco después del mediodía 498 puntos, una baja de 10 puntos respecto del cierre del día previo. Fue posible gracias al buen desempeño de los bonos que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, con los bonos subiendo hasta 0,5%.

En este contexto, los ADR ( acciones argentinas que cotizan en Wall Street ) muestran subas generalizadas en los papeles del sector financiero, con mejoras que en el caso del Banco Supervielle se disparan 11,3%, mientras que Banco Macro sube 8,2%, Telecom 7,8% YPF 6,8% de suba y Central Puerto 6,3%.

En cuanto a los bonos en Wall Street, los Bonares en dólares arrancaron la rueda con avances en casi todos los papeles, aunque a la tarde algunas bajas llevaron los guarismo al rojo, como el caso del Bonar 20296 que retrocede -0,2% y los Bonares 2030 y 2035 ase mantienen sin cambios.

El resto de los papeles muestran suba de hasta 0,6%, como es el caso del Global 2046, mientras que el Global 2035 avanza 0,2%, lo mismo que el Bonar 2038.

Índice Merval

En la plaza local, tanto lo bonos como las acciones tuvieron una buena jornada, con los Bonares que cotizan en Argentina con caídas marginales de hasta -0,1%, mientras que los Globales 2035 suben 0,2% y el Global 2046 un 0,5%.

En cuanto a las acciones, el índice Merval sube 5,20%, con todo el panel muestra números en verde. Sobresalen Banco Supervielle, con una disparada de 10,8%, seguido por Comercial del Plata (8,4%), Telecom (8,4%), Metrogas (7,9%), Edenor (7,8%), Banco Macro (7,1%) e YPF (6,7%).

Dólar tranquilo

En el mercado cambiario la jornada estuvo relativamente calma, con el oficial cotiza en las pizarras del Banco Nación en $1.380 tipo comprador y $1.430 tipo vendedor, quedando sin cambios.

Por su parte, el dólar blue también se mantuve estable en $1.420 y $1.440 respectivamente. En los dólares financieros, el MEP retrocede -0,20% hasta $1429,73, mientras que el Contado con Liqui se derrumba -0,80%, quedando en $1476,60.