Wall Street: los activos argentinos operan en verde y el riesgo país coquetea con perforar los 500 puntos

Tantos bonos como las acciones se mueven con subas en Wall Street. En la plaza local, el Merval opera con tendencia al alza.

Los activos argentinos en Wall Street suben en la rueda de este viernes, tanto bonos como acciones operan en verde. El riesgo país comprime y coquetea con perforar los 500 puntos básicos. En la plaza local, el Merval se mueve con tendencia al alza.

La deuda soberana en dólares cotiza en verde en Nueva York, empujada al alza por el Global 2046 (+1,9%). Los bonos bajo legislación local se mueven en la misma tónica.

El riesgo país se ubica en 503 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval avanza 1,9%. Las acciones del panel líder se mueven con subas generalizadas.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan en verde, con la principal suba en el ADR de Ternium (+5,7%).