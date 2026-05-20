Pánico en Nueva York: se incendió un auto y explotó en pleno Wall Street

Un auto se incendió en pleno Wall Street, a pocos metros del icónico toro del distrito financiero, causó una increíble explosión y provocó conmoción en Nueva York.

El hecho ocurrió este martes por la tarde en pleno centro de Wall Street, en Nueva York, a pocos metros del icónico toro ubicado en el distrito financiero. Las imágenes se viralizaron rápidamente por el incendio que provocó un auto y por la posterior explosión que se escucha en el video.

En la grabación se puede ver cómo las personas que se encontraban en la plaza donde está la reconocida estatua del toro corren desesperadas ante las llamas.

El increíble video del incendio en Wall Street Incendio Nueva York

Todo sucedió durante la tarde neoyorquina, en una de las zonas más turísticas de la ciudad, conocida no solo por el toro de Wall Street, sino también por los distintos rascacielos que la rodean.

Qué se sabe de la gran explosión en Nueva York Incendio Nueva York 2